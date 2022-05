Manuel Bortuzzo, la frase è glaciale. Parole al veleno su Lulù durante la trasmissione

Ancora una volta alcune parole al vetriolo sono state lanciate contro Lulù Selassie durante l’intervista di Manuel Bortuzzo, ma la giovane non è presente per ribattere.

In una delle recentissime puntate del Maurizio Costanzo Show abbiamo potuto nuovamente vedere tra gli ospiti Manuel Bortuzzo, che in questo periodo si trova al centro dell’attenzione mediatica per via della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma soprattutto per quella relazione travagliata con Lulù Selassie, la storia d’amore, trasformata in faida tra i due continua e i colpi sono sempre più bassi.

Quello che ultimamente sta lasciando il pubblico sbigottito è che l’ex nuotatore, dopo la rottura definitiva con la bella Lulù, stia andando di trasmissione in trasmissione a rilasciare dichiarazioni al vetriolo proprio sul suo conto, qualcosa che ha dapprima infastidito il pubblico e, andando avanti, creato non poche polemiche.

Infatti, anche in questa ultimo occasione, ospite di Maurizio Costanzo, Manuel ha parlato della sua ex fiamma, con la quale all’interno della casa aveva professato amore incondizionato parlando di un futuro insieme, ma che una volta conclusasi l’esperienza della casa più spiata di Italia, è andata letteralmente in frantumi.

Inoltre, qualcosa che non è mai stato digerito dalla giovane, è stato che a chiudere la relazione in modo drastico sia stato il giovane attraverso un gelido post su Instagram.

La motivazione del ragazzo per questa brusca chiusura con la giovane è stata per le “insuperabili divergenze caratteriali”, supponendo che fosse qualcosa di inevitabile, di questo Manuel ne aveva parlato anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Durante l’intervista con la Toffanin, Manuel aveva espresso il suo punto di vista abbastanza spietato nei confronti della Selassie dichiarando che da parte della ragazza non ci fosse stato nessun interesse nel cercare di fare passi in avanti per far funzionare la loro relazione, arrivando addirittura a far intendere che mancasse proprio di rispetto.

Un argomento che al giovane brucia ancora fortemente, tanto che proprio a telecamere spente, dopo il suo intervento al Maurizio Costanzo Show, ha voluto nuovamente affrontare la questione.

Proprio durante la trasmissione, è saltato all’occhio di tutti quell’atteggiamento atto a punzecchiare di Costanzo, infatti il famoso conduttore ha continuato a lanciare frecciatine al giovane proprio per pungolarlo sul tema caldo del momento.

Lo stesso Costanzo ha cominciato a porre domande del tipo, “Come si chiamava quella ragazza lì? Quella sua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”. Un momento che ha destabilizzato Manuel Bortuzzo che ha risposto con un sorriso a denti stretti riguardo alla sua ex fidanzata confermando di averla lasciata e che in questo momento le loro strade erano assolutamente separate.

LEGGI ANCHE-> Lulù Selassié è già un ricordo per Bortuzzo: la rimpiazza con la sua peggior rivale

A fine trasmissione Manuel ha lasciato lo studio insieme a Aldo Montano e salutando il pubblico, ma proprio in questa occasione dell’uscita finale, ovvero la passerella, è arrivato il commento tagliente del famoso conduttore televisivo, lanciando una frecciatina che non è assolutamente passata inosservata, qualcosa che forse nessuno si aspettava che accadesse, lo stesso ha detto, “Manuel, gli sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella…”.

LEGGI ANCHE-> Lulù Selassiè volta pagina, addio a Manuel Bortuzzo ecco la nuova fiamma

Un attimo glaciale che in realtà, alla fine, ha trovato un grande appoggio da parte del pubblico in studio che ha accolto la frase con un fragoroso applauso. Che ci sia molto alto di cui ancora dobbiamo scoprire i retroscena? Sicuramente sarebbe interessante sapere cosa ne pensa la diretta interessata Lulù Selassie di questa affermazione.