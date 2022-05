Lulù Selassiè volta pagina, addio a Manuel Bortuzzo ecco la nuova fiamma

Una delle storie d’amore più chiacchierate di questo momento è quella tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ma sembra che ci sia una svolta inaspettata.

Sono ancora loro il re e la regina del gossip di questi giorni, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, da quando sono entrati nella casa del grande Fratello Vip, fino alla loro uscita e ancora adesso dopo il tempo passato, ancora si trovano al centro della discussione pubblica e mediatica.

Proprio Manuel Bortuzzo sta affrontando un processo mediatico non indifferente, i fan del giovane nuotatore sono infuriati nei confronti della Rai dopo che secondo alcune voci il giovane non sarebbe stato invitato nel salotto di Mara Venier a Domenica In, dopo essere stato ospite proprio dalla rivale Silvia Toffanin a Verissimo, che come sappiamo è avvenuta prima, proprio questo dissapore ha creato del malumore anche a Mara.

Tra l’altro, la presenza di Manuel Bortuzzo a Domenica In sarebbe stata ben più che lecita e giustificata, non sarebbe stato li per fare pettegolezzo spiccio sulla sua ex Lulù, ma avrebbe avuto modi di poter raccontare la sua drammatica storia, in vista del film tv “Rinascere” proprio basato sul libro da lui scritto dove racconta la sua storia.

Anzi la cosa che davvero ha fatto imbestialire i fan e che hanno subito fatto notare, è che Manuel si sia presentato in studio dalla Toffanin per parlare soprattutto della fine della relazione super chiacchierata con la bella Lulù Selassiè, ma quando si è trattato di dare spazio al prodotto a lui dedicato targato Rai, questo tempo non è più arrivato.

LEGGI ANCHE-> Manuel Bortuzzo pizzicato con un’altra donna subito dopo la rottura con Lulù. La foto

Ovviamente i fan del giovane nuotatore hanno rimproverato la stessa Mara che, secondo alcuni, avrebbe voluto usare il giovane e la sua love story per fare un po’ di gossip che tanto aveva ben funzionato con Verissimo. Insomma, la questione sta diventando sempre più infuocata, soprattutto perché va detto che lo stesso Manuel si è trovato al centro dell’attenzione proprio per l’argomento che alla fine si sarebbe andato realmente ad affrontare durante la puntata di Domenica In, qualcosa che sta creando fermento tra gli spettatori: Lulù Selassiè.

Manuel già nel dimenticatoio, Lulù Selassiè e l’uomo nella sua vita

Sembra proprio che il vero argomento di discussione che interessa alla maggioranza del pubblico è la dinamica della storia tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, un tema caldissimo che accende gli animi in televisione, durante i talk e sui social, che non fanno altro che rimbalzarsi notizie.

I due ragazzi si erano innamorati follemente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, parlavano di futuro insieme, ma una volta usciti qualcosa si è rotto e nel giro di pochissimo tempo i due hanno preso strade diverse, la rottura è stata definitiva. Come se non bastasse Lulù ha alzato un polverone accusando Manuel di averla scaricata tramite un comunicato stampa, lo stesso ha prontamente smentito questa cosa.

Sono volate frecciatine e alcuni accenni al veleno tra i due che evidentemente non hanno trovato la stessa sintonia fuori dalla casa, però per Lulù adesso sembra davvero archiviata la storia con Manuel.

LEGGI ANCHE-> Manuel Bortuzzo e l’attacco pesantissimo a Lulù Selassié, “Che vergogna”

La Selassiè pare che stia proseguendo con la sua vita, molto lontana dal nuotatore, alcune fonti giurano che ci sia un nuovo ragazzo e altri parlano del fatto che questa nuova fiamma potrebbe proprio essere un nome famosissimo.

La nuova fiamma di Lulù

Alcune indiscrezioni parlando della possibilità che la nuova relazione di Lulù sia proprio con LDA, di recente eliminazione dal talent Amici, molti sostenitori di Lulù chiedono a gran voce un duetto tra i due, qualcosa che potrebbe accadere visto che si sta particolarmente concentrando sulla carriera musicale.