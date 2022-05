Lulù Selassié è già un ricordo per Bortuzzo: la rimpiazza con la sua peggior rivale

Come abbiamo raccontato in passato la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si è conclusa nel peggiore dei modi e molto diversamente da come si aspettavano i fan. La rottura è stata annunciata di recente. Ecco con chi l’ha rimpiazzata lui.

Negli ultimi tempi la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è al centro dei pettegolezzi, ma a quanto pare, secondo le ultime scoperte, il bel nuotatore avrebbe già sostituito la principessa etiope con un’altra ragazza, la conoscete tutti: vi diciamo di chi si tratta.

La fine dell’amore

Diversi sono i portali e magazine di gossip che stanno parlando della fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La loro discussa storia è giunta al capolinea da qualche giorno. Lui durante le recenti interviste ha spiegato che il loro amore si è tristemente concluso a causa “delle divergenze di vedute che non potevamo superare”, quindi, stando alle parole di Manuel a causa dei loro caratteri non compatibili.

La versione della principessa etiope, è invece completamente diversa, infatti, Lucrezia ha accusato la famiglia del nuotatore, rivelando che proprio il papà di lui non avrebbe mai accettato il loro rapporto:

“Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari”.

Inoltre, in queste dichiarazioni, Lulù Selassiè ha riferito di esser venuta a conoscenza della rottura tramite un comunicato Ansa di Manuel. Notizia smentita dal diretto interessato, proprio durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo su canale 5. Anche Franco, ha sbugiardato le parole della ragazza, dicendo:

“Ha deciso Manuel di chiudere la storia. Nessuno di noi l’ha influenzato.”

Ma da una segnalazione, riportata da Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, Bortuzzo avrebbe già voltato pagina con una ragazza che conosciamo tutti: scopriamo di chi si tratta.

Con chi è stata rimpiazzata Lulù?

Nelle ultime ore, sul web, sta circolando una foto che vedrebbe protagonista proprio Manuel Bortuzzo e non da solo, ma in compagnia di una persona, la principale rivale di Lulu. A pochi giorni dalla rottura con Lulù, il giovane sarebbe stato avvistato insieme ad un’altra ragazza. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando della sua ex storica, Federica Pizzi.

I due sono stati fotografati al concerto del noto rapper, Rkomi, reduce dal Festival di Sanremo come concorrente. L’immagine, condivisa da un famoso esperto di gossip . Amedeo Venza ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e in tantissimi stanno già parlando di un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati. Se sarà davvero così può dirlo solo il tempo e chissà che prossimamente non usciranno nuove foto sui due ex fidanzati. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.