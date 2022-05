Gemma Galgani, forse non tutti sanno chi è l’ex marito? Davvero incredibile

Gemma Galgani prima di diventare una delle dame più popolari della televisione italiana ha avuto una relazione con un altro uomo, il suo primo marito, forse non tutti sanno chi è.

Una delle dame più amate del seguitissimo programma pomeridiano Uomini e Donne over è Gemma Galgani, volto storico della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La donna ormai da anni è presenza fissa in studio in cerca della sua anima gemella, il principe azzurro che però sembra tardare ad arrivare, nel frattempo però a tenere accesi gli animi ci riesce benissimo, in coppia con l’opinionista Tina Cipollari con cui ha spesso e volentieri degli accesi diverbi e sconti che tengono incollato il pubblico.

Nel tempo Gemma ha avuto diversi flirt con uomini che sono passati per il programma, l’abbiamo vista ridere e gioire, piangere per le cocenti delusioni d’amore, ci siamo affezionati a lei proprio perché non ha paura di mostrarsi per quella che è. Forse però quello che non tutti sanno è che proprio la dama del programma in passato è stata spostata con un uomo molto affascinante.

L’ex marito di Gemma Galgani

Gemma Galgani in passato è stata postata con un uomo davvero molto intrigante, il suo nome è Francesco D’Acqui, un imprenditore genovese, figlio di un armatore.

In questi anni, esattamente dal 2010 quando è entrata a far parte del format Uomini e Donne over, Gemma Galgani ha fatto un percorso in salita, inizialmente non era quasi per nulla tenuta in considerazione, questo per via del fatto che non si metteva particolarmente in mostra e il suo aspetto spesso appariva trascurato. Con il tempo la dama ha deciso di rivoluzionarsi completamente mettendo in luce i suoi punti forza e le sue forme fisiche.

Anche quando non era così famosa era comunque molto corteggiata in molti infatti si ricorderanno di quando conobbe Ennio proprio in trasmissione, la relazione non funzionò e dopo un po’ di tempo Gemma si innamorò dell’uomo che le fede letteralmente perdere la testa Giorgio Manetti, molto più giovane di lei. Nonostante la cocente passione, la relazione finì, però ancora molti dei fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma tra i due, per lei è stata una storia importante.

Ma nella vita di Gemma c’è un’altra storia d’amore importante e in questo caso non sotto i riflettori, si tratta proprio di quella con il suo primo marito, Francesco D’Acqui.

Chi è Francesco D’Acqui, il primo marito di Gemma

Come detto Francesco D’Acqui è un imprenditore genovese con il quale la famosa dama torinese Gemma Galgani è convolata a nozze nel 1972, una relazione che purtroppo ebbe vita breve, è lo stesso imprenditore a raccontare della vicenda durante un’intervista a DiPiù, “Ci mantenevano i miei genitori. Io ero uno studente, sarei dovuto partire per il servizio militare, come potevamo vivere? Gemma iniziò a non sopportare quell’idea. Era alla ricerca di una stabilità lavorativa, voleva sentirsi utile.”

Per questa ragione il loro matrimonio durò solo pochi mesi, però divorziarono ufficialmente dopo 20 anni, adesso Francesco è sposato con Cinzia e i due hanno messo su famiglia. Con Gemma invece sembra non ci siano più rapporti, da quel che si dice hanno preso strade diverse e si sono persi di vista nonostante dalle loro dichiarazioni trapeli sempre che tra loro ci sia da sempre una profonda stima.