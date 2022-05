Sonia Bruganelli confessa il ritocchino. La foto non lascia dubbi ecco com’è adesso

Sonia Bruganelli ha deciso di confessare di essere ricorsa alla chirurgia plastica per sistemare una parte di sé, ecco cos’ha fatto.

Sonia Bruganelli conosciuta dai più per essere una produttrice televisiva, diventata opinionista durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ovviamente moglie di Paolo Bonolis, nel tempo ha dato prova di essere molto brava davanti alle telecamere e di sapersi destreggiare con abilità nelle discussioni.

Tra le sue tante qualità abbiamo potuto scoprire, proprio grazie al grande Fratello Vip, la sua sincerità, quando si è trattato di schierarsi in un dibattito, o quando si è reso necessario un confronto diretto non si è mai tirati indietro, come dimenticare il diverbio proprio con il padrone di casa Alfonso Signorini.

Sonia non ha peli sulla lingua e se deve dire qualche cosa non ci pensa due volte a esprimere liberamente il suo pensiero, tanti hanno visto questo aspetto come un difetto, in realtà dimostra come sia una donna determinata a mostrarsi per come è davvero, senza maschere. Una qualità che per molti spettatori è stata una ventata di genuinità che in televisione, purtroppo, non sempre si trova. Anche sul suo aspetto fisico Sonia non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche per qualche piccolo ritocchino che ha fatto nel tempo, notato subito dalle foto pubblicate dalla stessa.

I ritocchi di Sonia Bruganelli

Qualche giorno fa Sonia Bruganelli ha deciso di condividere attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto, guardandolo ci si rende subito conto della presenza di piccoli cerottini che le circondano gli occhi. Insieme alla foto la caption che recita, “Only the brave! Marco Salvati (autore televisivo n.d.r.) è venuto a vedere il miracolo degli occhi che mi lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. p.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”.

LEGGI ANCHE-> Sonia Bruganelli su Bonolis, “millantava ricchezze che non aveva”, la risposta è glaciale

A seguire, in un recentissimo scatto pubblicato si vede una Sonia di qualche anno fa, nell’immagine è insieme a suo figlio Davide, proprio accompagnata a questa foto la didascalia parla chiaro, e la Bruganelli confessa di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia che si chiama blefaroplastica, un intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre. Nella didascalia leggiamo, “Situazione attuale? Davide è ormai quasi un uomo, io ho fatto la blefaroplastica per illudermi di essere ancora come nella foto”.

Una confessione che fa bene soprattutto al mondo dello spettacolo, dove molte donne si vedono spaventate nel confessare di essere ricorse a qualche ritocco, qualcosa che non dovrebbe riguardare gli altri ma solo se stesse, perché ognuno è libero di scegliere cosa fare, ma soprattutto in un mondo dove alle donne viene vietato invecchiare e per nascondere i segni dell’età che avanza.

Così fanno operazioni di nascosto mai confessandole, come se fosse possibile fermare il tempo, o ancora peggio, cercare di fermarlo per accontentare gli altri. Quindi bene per Sonia che dimostra ancora una volta di non aver paura del giudizio del pubblico.