Kate Middleton, la devastante malattia venuta alla luce. Dramma in casa reale

Una vera preoccupazione sta affliggendo la casa reale inglese, proprio Kate Middleton ha una terribile malattia, che ha nascosto per anni, questa notizia sta preoccupando tutti, ovviamente il principe William e il Regno Unito.

La duchessa di Cambridge è affetta da una terribile malattia e il principe William è davvero preoccupato per le sue condizioni di salute, la situazione si rivela purtroppo molto serie.

La coppia è una delle più amate di tutta la Royal Family, e tra le più apprezzate in tutto il mondo proprio per questo senso innato che hanno nel ricoprire i ruoli istituzionali alla perfezione, sono decisamente nati per fare i reali di una delle dinastie più antiche del mondo.

Kate è la moglie perfetta e una principessa ancora più stupefacente, tanto che proprio la regina Elisabetta II, che si sa non avere un caratterino facile e non tutti riescono ad entrare nelle sue grazie, vede nella nuora una nipote acquisita e una perfetta erede al trono, un vero motivo di orgoglio per la sovrana e tutto il suo entourage.

Kate è capace di essere sempre radiosa, sempre attenta al protocollo, mai fuori posto, non ha mai dato problemi alla corona, per questo i sudditi della corona pensano che sarà davvero una regina consorte perfetta, amata e stimata.

In tutta questa perfezione però si nasconde un lato davvero doloroso, purtroppo Kate ha una terribile malattia che da anni tiene segreta, ma che adesso è arrivata allo scoperto e ha destato ansia e agitazione.

Kate Middleton è la malattia devastante

La moglie di William non sta bene, è questa la terribile notizia che apprendiamo, il mondo in queste ore sta tenendo il fiato sospeso per la dolce Kate, il consorte William pare essere terribilmente devastato da questa situazione, anche perché in lui scatena qualcosa di doppiamente doloroso.

Sembrerebbe che la duchessa di Cambridge soffre di disturbi alimentari, alcuni tra i rotocalchi più informati hanno riportato la notizia, tra cui il Daily mail, il Gotha e Ici Paris, questi hanno parlato di disturbi alimentari di cui la duchessa sembra soffrire da anni e con cui convive da fin troppo tempo.

Si mormora che Kate abbia continui episodi di bulimia, questo spiega come mai in diverse occasioni si è mostrata in pubblico con le nocche fasciate e dei cerotti sulle dita, molto probabilmente per nascondere le ferite provocate dai segni lasciati dai denti, un segno molto evidente di chi si induce il vomito in maniera volontaria.

Inoltre i disturbi alimentari della Middleton sembrano andare ancora più in profondità nell’oscurità di questa terribile malattia, esperti e fonti vicine alla famiglia reale dicono che Kate non soffra solo di bulimia, ma anche di anoressia nervosa, di recente infatti pare aver perso ancora molto peso. Una situazione davvero devastante e pericolosissima.

Le preoccupazioni di William sono più che legittime, oltre al fatto che è terribilmente preoccupato per la moglie, questo lo riporta anche all’incubo vissuto da sua madre, la principessa Diana, anch’essa vittima di questa terribile malattia.

William è terrorizzato che anche Kate possa cadere in questo turbinio di stress, depressione e malessere che ha distrutto sua madre per via delle terribili pressioni dovute alle pressioni reali. Come reagirà di conseguenza?

In questi periodo Kate è davvero sommersa dagli impegni della corona e questa potrebbe non essere esattamente la cosa migliore nelle sue condizioni di salute. La preoccupazione è molto forte.