Lulù ha finalmente dimenticato Manuel: insieme a un settantenne

Di recente Lulù Selassié è stata scoperta in compagnia di un famosissimo e molto amato signore d’età, si tratta di un personaggio davvero molto conosciuto e apprezzato nel mondo della televisione italiana. Lo scatto con quest’uomo misterioso ha fatto il giro del web, ecco di chi si tratta.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che è stata al centro dei gossip per tanto tempo. Alcuni giorni dopo la rottura, la principessa etiope è finalmente passata a un nuovo capitolo della sua vita. Lo scatto che vi mostriamo è insieme a uno storico personaggio della televisione italiana che fatto molto scalpore sul web: ecco di chi si tratta.

Lulù Selassié e la fine della sua storia d’amore

Più di due settimane fa è stato fatto l’annuncio ufficiale della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, attraverso un comunicato ufficiale di lui. In questi ultimi giorni ci sono stati diversi botta e risposta sui social e anche nelle diverse interviste che i due hanno concesso rispettivamente. Il famoso nuotatore, ha spiegato di aver rotto con la principessa per incompatibilità caratteriali.

In merito a questa dichiarazione la risposta dell’ex gieffina non ha tardato ad arrivare e infatti la ragazza ha raccontato che la famiglia di lui si sarebbe intromessa nella loro relazione fino al punto di farli lasciare. Ovviamente, è arrivata subito la smentita da parte della stessa famiglia Bortuzzo. Manuel, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, ha precisato:

“Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io e voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la famiglia in questa storia. Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality”.

Come abbiamo già detto, sono passati alcuni giorni dalla fine della loro storia d’amore. Uno scatto diventato virale di Lulù e un “famoso 70enne” ha fatto molto scalpore: scopriamo di chi si tratta.

Lulù Selassié, con chi ha dimenticato Manuel

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, la principessa etiope ha stretto un legame speciale con una persona in particolare. Non stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, ma di Giucas Casella.

Nei giorni scorsi, il noto prestigiatore e Lulù hanno fatto molto parlare il popolo del web con uno scatto incredibile. Nell’immagine, condivisa da lei sui social, l’ex gieffina lo ha definito il suo nonno speciale.

Giucas è un personaggio amatissimo, ma soprattutto è una persona che anche fuori dai riflettori sa farsi apprezzare con la sua ironia e umiltà. Lulù non sta affrontando un periodo facile, a causa della sua burrascosa vita sentimentale, ma ha deciso di voltare pagina partendo dall’amicizia con Giucas.