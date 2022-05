Devastante, Meghan Markle è stata stroncata proprio da lui. Una situazione terribile

Nuovamente al centro del ciclone proprio Meghan Markle, arrivata una terribile notizia, si sono letteralmente sbarazzati di lei.

La duchessa del Sussex non smette di essere continuamente al centro dell’attenzione pubblica, anche se in diverse occasioni ha manifestato il suo disagio proprio derivante dalla posizione in cui si è ritrovata dal matrimonio con il principe Harry, un dolore profondo che l’ha portata alla depressione e alla drastica decisione di aver bisogno di staccarsi dalla famiglia reale inglese per salvare se stessa.

Nonostante tutti gli sforzi Meghan Markle continua a trovarsi in situazioni difficili e la così arriva una nuova brutta notizia che la riguarda, Meghan è stata stroncata proprio da lui, sbarazzandosi della sua presenza. Meghan Markle ha dovuto subire l’ennesima umiliazione pubblica.

Il principe Harry, rampollo della casa Windsor, e la sua consorte Meghan Markle sono ormai da lunghissimo tempo al centro di un terribile ciclone medicati, inizialmente si è parlato di una crisi matrimoniale, i pettegolezzi parlavano di un presento tradimento di lui, in seguito è uscita la notizia che fosse proprio Meghan ad aver tradito il marito.

Nulla è mai stato confermato, come se questo non bastasse, nei mesi scorsi è arrivata la notizia che voleva Meghan in dolce attesa del loro terzo figlio, anche in questo caso tutto rimane un puro pettegolezzo, perché di conferme ufficiale non ne sono ancora arrivate.

Insomma, Meghan Markle e il marito, il principe Harry hanno subito un’invasione mediatica senza tregua, dove tra tradimenti, divorzi e nuovi arrivi non si capisce più cosa stia succedendo alla coppia. Proprio in questi giorni arriva una nuova sconcertante notizia che vede protagonista proprio la duchessa del Sussex, sembrerebbe che proprio Meghan sia stata fatta fuori da lui senza un minimo di ripensamento.

Meghan Markle stroncata senza scrupoli proprio da lui

Dopo il matrimonio tra Harry e Meghan, qualcosa all’interno della famiglia si è rotto e i due hanno deciso di abbandonare l’Inghilterra per andare a vivere nella terra che ha dato i natali alla donna, ovvero l’America, facendo questo hanno deciso di rinunciare per sempre a ogni loro privilegio come membri della Corona britannica, scegliendo di vivere come comuni cittadini.

Dopo questa scelta, dettata dal profondo malessere di entrambi per la loro vita precedente, hanno deciso di impegnarsi per lavorare e essere autonomi sotto ogni aspetto, così hanno creato una società di produzione, la Archewell Productions, che prende il nome proprio dal loro primogenito Archie.

Come sappiamo, qualche mese fa era stata annunciata una collaborazione multimilionaria tra la duchessa e il colosso dello streaming Netflix, la stessa Meghan ha lavorato come produttrice esecutiva alla realizzazione di una serie animata, Pearl. Questa però non vedrà mai la luce proprio perché il servizio di streaming ha deciso di stroncarla sul nascere distruggendo il progetto che aveva molto a cuore.

Un’altra terribile notizia per la Markle che credeva molto nel suo progetto, un cartone che vedeva come protagonista una dodicenne dal nome Pearl capace di viaggiare indietro nel tempo per entrare in contatto con grandi donne della storia.

Perché Netflix ha stroncato il progetto?

La risposta arriva proprio dal calo di abbonamenti piuttosto importanti del colosso di streaming, questi si è visto costretto a fare tagli drastici, così la serie della duchessa è stata sacrificata per questioni di budget, ma Netflix ci ha tenuto a specificare che ha intenzione di continuare la collaborazione con la Archewell Productions per il futuro, tanto che Harry e Meghan stanno già lavorando alla realizzazione di un documentario, Heart of Invictus. Questo sarà dedicato ai veterani di guerra.