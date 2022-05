Barbara Palombelli devastata, piange in studio. Il retroscena nel video

La famosa conduttrice di Forum, Barbara Palombelli, si è trovata ad affrontare una situazione che l’ha portata a una situazione difficile, in studio scoppia in lacrime.

Una delle conduttrici più amate della televisione italiana è Barbara Palombelli, il suo arrivo alla conduzione di Forum ha dato una ventata di novità al programma, si è imposta in questo ruolo in maniera magistrale e il pubblico, nonostante fosse affezionato a Rita Dalla Chiesa, madrina indiscussa della trasmissione, ha trovato nella Palombelli una più che valida sostituta, ormai sono davvero molti gli anni che conduce il programma giuridico

Le dinamiche del programma ormai sono ben più che note, Forum permette a tutti quelli che lo desiderano di portare in giudizio un’altra persona con cui si ha aperta una diatriba per cercare di risolverla davanti al giudice, quello che con il tempo ornai si è imparato è che a portare in scena i casi sono degli attori scelti sul momento e non i diretti interessati.

Gli attori non famosi interpretano i personaggi delle varie cause, in molte occasioni è capitato che si immedesimassero così bene nella parte da generare dei veri casi mediatici, con scene al limite, sicuramente situazioni che fanno crescere gli ascolti del programma, ma in alcune occasioni diventano disturbanti per le persone in studio.

Quello che però è successo in una delle ultime puntate è davvero fuori dal comune, perché non sono stati i personaggi protagonisti della diatriba a creare scompiglio e generare disagio, bensì la padrona di casa.

Barbara Palombelli in lacrime nello studio di Forum

Ecco cosa è realmente successo durante la trasmissione in cui i telespettatori hanno assistito a una situazione davvero inaspettata, tutto procedeva secondo scaletta in cui ognuno dello staff ha un ruolo ben preciso perché la macchina di Forum funzioni alla perfezione in ogni suo minimo dettagli.

La puntata di venerdì 27 infatti è andata a regola d’arte, tutto è filato liscio, non ci sono stati problemi di riprese, gli attori hanno portato a termine il loro compito, però Barbara Palombelli ha destabilizzato la situazione, ecco cos’è successo.

Quella del 27 in realtà era l’ultima puntata del programma e quando Barbara ha preso in mano il microfono e la parola per salutare tutto il pubblico e fare i ringraziamenti finali, qualcosa in lei si è spezzato. La stessa ha usato bellissime parole per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere questa esperienza unica, soprattutto dopo così tanti anni da lavoro sempre a stretto contatto.

Cosi nel ringraziare si è lasciata trascinare dalla commozione e ha detto, “Grazie a tutti gli autori e a tutti i redattori. In bocca a lupo a tutti i ragazzi, Camilla e Edoardo conducono Radio. Paolo fa tante cose, soprattutto non dorme con il suo piccolino. Laura e Sofia amministrano tante cose di famiglia e fanno mille lavori. Sono tutti bravi questi ragazzi, tutti bravi gli autori e quindi mi mancherete tutti moltissimo.”

I ringraziamenti di Barbara per l'ultima puntata di Forum.. con la voce tremolante 💔 pic.twitter.com/W1wpnzZU6Y — Marietta (@Mariettamitica) May 28, 2022

Parole che fanno capire quanto Barbara Palombelli si sia affezionata a tutto la staff di Forum e che lo reputa una seconda famiglia, terminare questo lungo percorso le ha portato una profonda ondata di malinconia e così con la voce strozzata e il viso rigato dalle lacrime ha salutato e ringraziato tutti.