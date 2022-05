Drusilla Foer come non l’avete mai vista. Prima aveva capelli neri e lunghissimi

Drusilla Foer diventata un’icona dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo ha dato un’immagine ben precisa di sé, ma forte non tutti sanno che qualche anno fa era completamente diversa.

Salita alla ribalta e diventata una dei personaggi più interessanti e seguiti di questi ultimi anni Drusilla Foer, grazie anche alla sua incredibile e fortemente apprezzata partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i die giovani e talentuosi cantanti Mahmood e Blanco con il brano ormai divento iconico Brividi.

Se Mahmood e Blanco hanno vinto la kermesse musicale, sicuramente Drusilla Foer è stata la vincitrice del cuore del pubblico, riscuotendo un successo enorme proprio grazie al suo carisma e forte personalità capace di ammaliare tutti.

È stato proprio il direttore artistico del festival a volerla a tutti i costi, Amadeus ha scelto proprio lei come una delle sue co-conduttrici proprio per la sua intelligenza, lo stile unico e inimitabile che infatti non è mancato, catturando una parte bella abbondate di scena sul palco dell’Ariston.

Il monologo di Drusilla Foer avvenuto durante una delle serate del Festival di Sanremo ha catalizzato l’attenzione pubblica, la nobildonna fiorentina ha parlato della necessità di scoprire l’unicità di ogni essere umano, l’unicità di ognuno di noi, soprattutto in un momento storico come questo in cui siamo molto più preoccupati nell’aspetto estetico dimenticandoci di quello interiore.

Le parole di Drusilla Foer hanno colpito dritto nel segno, facendo riflettere e portandola a essere una delle personalità che più ha incuriosito i telespettatori, che hanno voluto saperne sempre di più di lei.

Drusilla Foer è lo pseudonimo di Gianluca Gori, questo il vero nome dell’artista che si cela dietro la magnifica donna altolocata, Gori ha recitato in due film Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek nel 2012 e in Riccardo va all’Inferno di Roberta Torre nel 2017.

Invece in veste di Drusilla è stata interprete solo del film “Sempre più bello” di Claudio Norza nel 2021. Ma la vera forza di Drusilla Foer arriva proprio quando si esibisce sul palcoscenico, la sua carriera inizia nel 2012 attraverso il suo canale YouTube, che diventa ben presto un’istituzione, da li inizia a presentare i suoi spettacoli a teatro, tra quello che hanno raggiunto il grande successo impossibile non citare “Eleganzissima”, portato in scena prima nel 2017 e poi successivamente anche nel 2019 e nel 2021.

Abbiamo ormai tutti in mente l’immagine di Drusilla Foer, quei raffinatissimi capelli color dell’argento, ma forse non tutti l’hanno mai vista sotto un altro aspetto, completamente diversa.

Drusilla Foer i capelli neri e lunghissimi

Subito dopo la partecipazione al Gestival di Sanremo, proprio la stessa Drusilla Foer ha pubblicato sul suo canale Instagram una foto che la ritrae con un aspetto a cui non siamo assolutamente abituati a vederla.

Quello che a oggi la caratterizza maggiormente è il suo biondo platino e quel taglio molto chic, ma forse non tutti sanno che qualche anno fa il suo aspetto era completamente differente, aveva dei magnifici capelli nei lunghissimi. Un cambio di look che molti hanno interpretato come un rinnovamento del personaggio.

Però proprio la stessa Drusilla Foer, in una intervista del passato ha voluto sottolineare come la gente sia abituata a percepirla come una comica, un personaggio solare e allegro, quando invece la sa interiorità nasconde tutt’altro, così racconta, “Tutti mi vendono come una comica, ma io sono un personaggio drammatico. La comicità non può esistere se non c’è un conflitto interiore: io sono triste e consumata”.

Così scopriamo sempre di più di questo personaggio complesso e ricco di sfaccettature che dicerto non si ferma solo all’aspetto esteriore, la è un riflesso di una personalità profonda.