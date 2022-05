Addio Barbara Palombelli, ‘divorzio’ inaspettato. Il retroscena

Per quanto riguarda, invece, la sua carriera giornalistica ha esordito nella redazione di Rai Radio 2 nella rubrica Sala F. Barbara era giornalista già dal 1979 quando ha iniziato a collaborare con il settimanale “L’Europeo”, divenendo poco dopo giornalista parlamentare.

Dal 1984 al 1987 ha lavorato per “Il Giornale” sotto la direzione di Indro Montanelli, mentre dal 1986 al 1988 è stata caporedattrice di “Panorama”. La Palombelli, successivamente, ha collaborato con tante altre testate giornalistiche di una certa caratura come il “Corriere della Sera” e “La Repubblica”.

Parallelamente alla carriera da giornalista ha portato avanti anche quella televisiva. Oltre a lavorare in Rai ha fatto anche un’esperienza su La7 e in Mediaset. Tra i programmi TV, oltre a Domenica In, si annoverano anche: Samarcanda, Otto e Mezzo, Matrix, Quarto Grado, Stasera Italia e Forum.

Nella vita privata, Barbara Palombelli è sposata dal 1982 con il politico ed ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. La coppia ha un figlio biologico di nome Giorgio e tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica.

Barbara Palombelli, l’addio inaspettato

Barbara Palombelli nel 2013 ha sostituito Rita della Chiesa al timone di Forum, noto programma in onda su Canale 5, e nella versione “Lo sportello di Forum” su Rete 4. Nella prossima stagione televisiva, quella relativa al 2022-23, alla conduzione di Forum, però, non ci sarà più Barbara Palombelli.

Al suo posto – secondo le ultime indiscrezioni – dovrebbe esserci Veronica Gentili, che conosciamo per la conduzione di “Buoni o cattivi”, “Stasera Italia” e “Controcorrente”. Un cambio di “programma” non ancora ufficializzato, ma il passaggio di testimone pare scontato. Oltre a Veronica Gentili, però, si è anche fatto il nome di Clizia Corvaia, ex moglie di Francesco Sarcina (frontman de “Le Vibrazioni”) ed attuale compagna di Paolo Ciavarro, collaboratore proprio di Forum dal 2016.

Clizia, poco più di due mesi fa, ha partorito il piccolo Gabriele, nato proprio dalla relazione con Paolo. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2020, nella quarta edizione del reality.

Barbara Palombelli, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il timone di Forum: chi al suo posto? Veronica o Clizia? Non ci resta che aspettare la nuova stagione di Forum e vedere chi tra Veronica e Clizia subentrerà al timone del programma.