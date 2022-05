Laura Pausini senza veli: lo fanno davanti a tutti in diretta

Nonostante la sua voce meravigliosa, per la giovane Laura il successo non è stato immediato. Solo dopo molto tempo, la ragazza è stata contattata dalla redazione Il resto de Carlino dove le fu fatta la proposta del brano La solitudine, scritto appositamente per lei. Inizialmente il brano doveva essere dedicato ad Anna ma la Pausini chiese di cambiare con il nome Marco, suo fidanzatino dell’epoca.

Di recente Amazon Prime Video ha prodotto una docufiction su di lei dal titolo Laura Pausini – Piacere di conoscerti che parte da una domanda importante: Cosa sarebbe successo se non avesse vinto il Festival di Sanremo?

In un’intervista la donna dichiarò: “Inizialmente il brano cominciava con “Anna se n’è andata”, invece di “Marco se n’è andato”. Ma per il resto la storia era la fotografia della mia vita fino a quel momento, perché io comunque andavo veramente a scuola con il treno delle 07:30.[…] Marco era il mio fidanzatino dell’epoca e per questo, quando cantavo quel brano, mi emozionavo tanto”.

La scoperta del suo talento e della sua voce incredibile e bellissima, fu scoperta da Lucio Dalla mentre un giorno la giovane cantava al pianobar con suo papà. Il cantante le disse: “Mo cosa fai nel ristorante? Vai fuori e vai a spaccare il c**o ai passeri!”. Ha aggiunto: “Lucio veniva a mangiare quasi tutte le sere nel ristorante a Bologna dove io facevo pianobar con il mio babbo“.

Laura Pausini si è trovata di fronte ad un episodio che ha lasciato senza parole il popolo del web.

Laura Pausini e l’episodio sul web

Laura Pausini è stata protagonista di un video che ha lasciato senza parole i fan. Giovedì 21 Aprile, la conduttrice dell’Eurovision Song Contest era collegata in una diretta Instagram per condividere i suoi ultimi lavori e le sue esperienze con il pubblico.

Per interagire, la cantante ha dato la possibilità di connettersi con lei e condividere lo schermo.

I fan di origine brasiliana non erano vestiti e la bella Laura ha affermato: “Ma stavate facendo l’amore?” e la coppia alla domanda ha risposto di sì, allora ella ha aggiunto: “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciulando, adoro!”.