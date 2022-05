Bianca Balti: “Molestata e stuprata”. La vicenda è agghiacciante

Bianca Balti sta vivendo una tragedia che ha lasciato senza parole i fan e le persone che la amano: riportiamo la sua testimonianza.

Bianca Balti ha calcato le passerelle più importanti del mondo, dalla bellezza disarmante e dagli occhi di ghiaccio, oltre a svolgere il lavoro di modella, Bianca, dedica molto tempo al suo ruolo di mamma. La sua carriera nel mondo della moda è cominciata nel 2005, dopo essersi trasferita a Milano grazie a un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale per Dolce & Gabbana.

Bianca Balti, è nata nel 1984 a Lodi e quando era una studentessa si è trasferita a Milano iscrivendosi al corso di design della comunicazione al Politecnico; Bianca si manteneva gli studi svolgendo lavori umili come la rappresentante di prodotti cosmetici nei supermercati. Il primo brand che le ha fatto firmare un contratto in esclusiva credendo nel suo talento è, come abbiamo anticipato, Dolce Gabbana.

Proprio la famosa casa di moda l’ha lanciata come modella dando avvio alla sua carriera lavorando per brand esclusivi ed internazionali come Missoni, Rolex, Paul Smith, Revlon, Guess?, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Antonio Berardi, Mango, Guerlain, WarnsingDesign, Parfums Christian Dior, Pollini, Bebe, Intimissimi, e La Perla. E’ apparsa in diverte copertine di riviste importanti come Vogue e ha sfilato durante il Victoria’s Secret Fashion Show, dove è stata la unica modella italiana a partecipare.

Nel 2007 Bianca ha poi debuttato al cinema tra le protagoniste del film Go Go Tales per la regia di Abel Ferrara, partecipando nello stesso anno al Festival del cinema di Cannes insieme ad Asia Argento e a Stefania Rocca per promuovere il film. Nel 2017, ha condotto insieme a Francesco Facchinetti Ultimate Beastmaster.

La vita sentimentale

Bianca Balti è stata legata sentimentalmente nel 2006 con il fotografo Christian Lucidi, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Matilde, nata nel 2007. La storia è durata molto poco, circa tre anni, i due hanno divorziato nel 2010.

Nel 2015 ha annunciato la sua nuova relazione con Matthew McRae, convolando a nozze nel 2017 con un meraviglioso abito di Dolce Gabbana. La storia si è conclusa 5 mesi dopo il matrimonio. In seguito si è lega al manager della finanza Sal Lahoud, con il quale, anche in quel caso la storia è terminata dopo poco tempo.

La confessione di Bianca Balti

Bianca Balti è stata ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in questa occasione ha confessato dettagli della sua vita privata che hanno lasciato senza parole i fan e il pubblico in studio.

La modella prima della sua intervista non aveva mai una rivelazione circa il suo passato; ella ha confessato: “A 14 anni ero andata alla mia prima festa, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati mente dei ricordi e ho capito che in quell’occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso”.