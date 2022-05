Che fine ha fatto Juliana Moreira? Dopo il successo i gravi problemi: è finita nell’oblio

Dov’è finita Juliana Moreira? Ecco il dramma che si nasconde nella sua vita. Due eventi hanno stravolto la sua famiglia.

Juliana Moreira è una bellezza che è riuscita a coinvolgere i telespettatori con la sua spontaneità, il suo sorriso ma anche la capacità di intrattenere in maniera sempre efficace senza risultare mai costruita. Juliana Moreira come molte soubrette della sua generazione ha iniziato la sua carriera come modella in Brasile, nel suo Paese di origine, per poi raggiungere il mondo dello spettacolo italiano, iniziando questa carriera nella televisione proprio nel nostro Paese.