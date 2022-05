Vladimir Luxuria spara a zero contro Belen: è vendetta

Vladimir Luxuria ha fatto una dichiarazione scioccante contro Belen Rodriguez 15 anni dopo l’alterco a L’Isola dei famosi. Ecco cosa sappiamo.

Vladimir Luxuria come sappiamo continua la sua collaborazione con L’Isola dei famosi come opinionista, nel frattempo Belen Rodriguez si gode l’amore ritrovato con Stefano De Martino e il successo a Le Iene come conduttrice del programma.

Le strade delle due donne sono incrociate a seguito di una dichiarazione sorprendente fatta da Vladimir Luxuria a ben 15 anni di distanza dalla loro esperienza come concorrenti nel reality show.

Lo scontro

Nel 2008, Vladimir e Belen si erano già conosciute perché sono state entrambe concorrenti a L’Isola dei famosi, quando la trasmissione andava in onda su Rai 2 ed era ancora un prodotto Rai a tutti gli effetti. Alla conduzione c’era Simona Ventura. Nel corso dell’avventura, le due donne hanno dato vita a numerosi siparietti, che le hanno viste l’una contro l’altra.

Vladimir Luxuria, in quel periodo, fu la prima persona a parlare pubblicamente della relazione tra Belen e il compianto Rossano Rubicondi. Le due donne arrivarono entrambe in finale senza riuscire a chiarirsi. Alla fine, a trionfare fu Vladimir Luxuria, mentre Belen si accontentò del secondo posto.

All’epoca ci fu uno dei momenti clou della trasmissione ma anche della tv in generale, quello dello scontro tra le due donne, quando Belen accusò Vladimir di essere invidiosa del suo organo produttore femminile, di cui la Luxuria sarebbe stata sprovvista.

La dichiarazione pungente

Dopo alcuni anni, a quanto pare, le due donne avrebbero chiarito e si sarebbero riappacificate. La notizia, però, è stata smentita da una dichiarazione dell’opinionista, che, a distanza di 15 anni, ha riacceso lo scontro.

Alcuni utenti su Twitter, infatti, hanno riportato una dichiarazione di Vladimir Luxuria, che nei 140 caratteri del famoso social network parla chiaramente circa il suo ruolo nella carriera di Belen e si attribuirebbe addirittura il merito della notorietà di Belen Rodriguez.

Il riferimento scioccante di Vladimir Luxuria è, appunto, alla breve liaison tra Belen e Rossano Rubicondi, che sarebbe avvenuta proprio sull’Isola dei Famosi, durante quell’edizione. In realtà, però, quando partecipò al reality show in questione, Belen Rodriguez era già famosa: se non lo fosse stata, non avrebbe mai potuto partecipare a un reality con protagonisti vip.

Chi delle due avrebbe ragione? Vladimir Luxuria sta mentendo oppure c’è un fondo di verità nelle sue dichiarazioni? A chi dareste ragione nella discussione in atto tra Vladimir Luxuria e Belen Rodriguez? Al momento non ci sono risposte certe e stabilire una ragione sembra difficile ma senz’altro le risposte arriveranno al momento giusto. Intanto le due regine della televisione proseguono la loro escalation televisiva ciascuna per proprio conto, la prima come opinionista la seconda come presentatrice. Le loro strade si incroceranno ancora?