Alessia Marcuzzi, la rivelazione sulla rottura con Francesco Facchinetti. Tutta la verità

Una relazione che nessuno si aspettava sarebbe finita era proprio quella tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, invece purtroppo i due hanno preso strade diverse, adesso arriva la motivazione.

Una delle storie d’amore più belle, ma anche più chiacchierata del panorama dello spettacolo italiano è stata senza dubbio quella tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, i due sono stati al centro dei pettegolezzi proprio perché hanno catturato fin da subito un forte interesse mediatico.

Alessia e Francesco sono stati insieme per molti anni e la loro storia d’amore sembrava davvero una favola, hanno anche costruito una bellissima famiglia, ma ad un certo punto qualcosa è andato storto e hanno deciso di prendere strade diverse. Adesso sappiamo perché.

La fine dell’amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti

Fin dall’inizio della loro relazione i due sono apparsi subito particolarmente affiatati, proprio per questo moltissime persone si sono affezionate ben presto a questa storia d’amore, apparivano meravigliosi, radiosi e innamoratissimi, per questo, la loro separazione dopo anni di grande amore, ha lasciato tutti spiazzati, sembra che all’epoca della rottura la famosa conduttrice avesse cercato di fare di tutto per salvare la storia con Francesco, ma sfortunatamente non c’è stato nulla da fare e i due hanno preso direzioni diverse per le loro vite lasciandosi definitivamente.

Era stato proprio un post su Facebook, pubblicato sia da Alessia Marcuzzi che da Francesco Facchinetti ad annunciare a tutti i loro fan che avevano deciso di separarsi, inoltre era uscito un articolo sul settimanale Chi per anticipare la triste notizia, però il motivo della separazione era stato tenuto segreto.

A svelare il vero motivo che ha portato la bella coppia a decidere di chiudere la storia d’amore è stato il padre dell’imprenditore, il famosissimo cantante Roby Facchinetti, non che leader dei Pooh.

Roby ha confessato tutto durante una lunga intervista rilasciata al magazine DiPiù, lo stesso ha raccontato l’accaduto con queste parole, “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti”. Un dispiacere grande anche per le famiglie che li vedevano davvero molto vicini e affiatati.

Poi il cantante ha proseguito, “Così hanno pensato che fosse meglio lasciarsi. Fondamentalmente si è esaurito l’amore e a quel punto non sono riusciti a superare le loro differenze”.

Purtroppo nonostante sembrassero la coppia perfetta, anche quella di Alessia e Francesco non è riuscita a superare le profonde difficoltà del trovarsi a livello caratteriale, sembra che fossero davvero incompatibili, però nel corso degli anni sono cresciuti e sono riusciti a smussare alcune parti del loro carattere per trovare un ottimo equilibrio, tanto che adesso sono in ottimi rapporti e spesso si riuniscono con i rispettivi compagni.

Una grande famiglia felice

Quando al tempo Roby Facchinetti aveva rivelato i motivi della separazione tra il figlio e la bellissima conduttrice aveva fatto una dichiarazione molto toccante che riguardava anche la sua amatissima nipote, “Sono preoccupato e addolorato per mio figlio Francesco, ma soprattutto per mia nipote Mia, ha solo un anno e un mese e si ritrova già con i genitori separati. Francesco e Alessia sono persone di buon senso e sono certo che a Mia non mancheranno affetto e amore”.

Per fortuna è davvero andata così, i due genitori, innamorati folli di loro figlia Mia, sono riusciti a trovare il modo di costruire una bellissima e felice famiglia allargata. Spesso si incontrano con le loro reciproche famiglie attuali Le per trascorrere per stare insieme a loro figlia.