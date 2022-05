Uomini e Donne, la coppia amatissima si è spostata in segreto. Ecco cos’è successo

Proprio una delle coppie più amare di Uomini e Donne ha deciso di fare il grande passo con un matrimonio blindatissimo. Una sorpresa per i fan in festa.

Non è difficile affezionarsi alle coppie di Uomini e Donne, i personaggi che passano dal programma di Maria De Filippi sanno come conquistare, non solo il cuore dei desiderati, ma anche quello del pubblico che li segue con affetto e proprio una delle coppie tra le più amate di Uomini e Donne si è sposata in gran segreto. Una volta uscita la notizia i fan sono impazziti di gioia.

La coppia di Uomini e Donne ha detto sì

Non solo litigi, amori turbolenti e tradimenti, a Uomini e Donne c’è anche tanto amore, il dating show condotto fa ben 25 anni da Maria De Filippi riserva sempre moltissimi colpi di scena e lascia il pubblico completamente affascinato.

I cuori battono forte per le emozioni che vediamo passare sul piccolo schermo, grazie proprio ai suoi protagonisti, che non solo trovano l’amore, ma in alcuni casi trovano proprio la loro metà, tanto fare passi davvero importanti e creare una vera e propria famiglia.

È quello che è successo nelle ultime ore, quando è arrivata una bellissima notizia per i fan affezionati del programma, una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha deciso di compiere il grande passo e convolare a nozze, ma diversamente da quello che ci si potrebbe aspettare dai protagonisti di Uomini e Donne che nascono proprio mettendosi a nudo davanti a milioni di spettatori, hanno deciso di riservare questo momento solo a pochi e il matrimonio è avvenuto in gran segreto.

Ecco di chi stiamo parlando, i due amatissimi di Uomini e Donne che hanno detto sì con gli occhi ricolmi d’amore sono proprio tra i più amati del salotto di Maria de Filippi, ovvero Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia in più occasioni è stata definita tra le più belle che si siano mai formate nel programma, il loro amore è solido e per questo hanno deciso di consolidarlo realizzando il loro più grande desiderio, proprio in data 29 maggio sono diventati ufficialmente marito e moglie.

Sono passati ben otto anni dal loro primo incontro nel salotto di Maria De Filippi, Beatrice Valli adesso è una delle più note influencer, mentre Marco Fantini è un affermato modello, la loro storia ha conquistato il cuore del pubblico, anche fuori dal programma, quando nel 2019 lui ha deciso di fare una romanticissima proposta di matrimonio alla sua amata proprio nella città degli innamorati, Parigi.

Una fiaba che ha portato anche all’arrivo di due splendide bambine, Azzurra e Bianca, ma come in tutte le favole più belle c’è stato un momento buio, come per tutti è arrivata la pandemia e questo li ha visti dover mettere da parte il loro sogno di sposarsi perché l’emergenza era al primo posto. Adesso che la situazione si è più stabilizzata, i due hanno deciso di fare il grande passo che tanto desideravano, come cornice hanno scelto la meravigliosa Capri, raggiunti da pochi amici e dalle famiglie.

Il loro matrimonio si è svolto in gran segreto, una scelta ben precisa dei due sposi perché volevano che quel momento speciale rimanesse solo per loro, lo aveva annunciato qualche giorno prima proprio Beatrice Valli attraverso il suo Instagram, spiegando che quell’evento per loro tanto importante e speciale volevano tenerlo lontano dalle telecamere dei paparazzi.

Non sono mancati di arrivare al blindatissimo matrimonio moltissimi vip, tra questi, Alena Seredova con il compagno, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo. A fare da damigelle, le sorelle di Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli.

Del loro matrimonio abbiamo soltanto qualche scatto rubato e brevissimi video, in realtà una motivazione c’è eccome, i due sposi infatti sembra che abbiano firmato un’esclusiva per trasmettere le loro nozze su Real Time in un docufilm che uscirà tra non molto.