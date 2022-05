Carmen Di Pietro, la fine della storia con Iannoni: tradimento, ecco cosa è successo

Carmen Di Pietro è stata una delle showgirl più chiacchierate dello spettacolo e attualmente è naufraga all’Isola dei Famosi, ha avuto una relazione con Giuseppe Iannoni, con cui è finita, ma quali sono state le motivazioni?

Carmen Di Pietro, di recente, ha sostenuto la decisione del figlio Alessandro di lasciare l’Isola dei Famosi. Il ragazzo infatti ha dichiarato di dover tornare all’Università perché deve studiare e ha degli esami da sostenere.

L’esordio di Carmen Di Pietro è avvenuto nel 1994 al cinema con Le sfumature di Ippoliti, e in seguito la partecipazione a un’altra serie di film che la vedeva anche come protagonista, fin quando l’aspirante attrice e show girl non si è affermata nel mondo dello spettacolo.

Il suo percorso professionale in tv è cominciato in Rai, per poi condurre alcuni programmi anche sulle reti Mediaset. Nel corso degli anni ha partecipato anche ai reality L’isola dei famosi, Il grande fratello vip e La pupa e il secchione. Oggi è parte del cast di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

Dopo l’amore ecco cosa è successo

Ora Carmen Di Pietro è una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi e tra i naufraghi è quella che più si è distinta in quest’ultima edizione che ha intrapreso insieme a suo figlio Alessandro che lei ha sempre cercato di proteggere in qualche modo. Ultimamente la donna ha avuto una lite con Gennaro Auletto che aveva nominato. Secondo lei infatti i nuovi compagni d’avventura contribuiscono poco alle varie necessità che si creano sull’isoa.

Per quanto riguarda la sua vita privata la naufraga, tutti sanno che la showgirl è stata sposata con il giornalista Alessandro Paternostro che però l’ha lasciata vedova poco dopo le nozze. In seguito ha avuto una lunga storia d’amore con Giuseppe Iannoni da cui ha avuto i due figli Alessandro, con lei nel reality di canale 5, e Carmelina. I due adesso sono separati, ma per quale motivo la loro storia d’amore è finita?

Tutta colpa di Minnie

La coppia è scoppiata definitivamente nel 2017. Inizialmente pareva si fosse trattato di una decisione comune dovuta ai lunghi periodi di lontananza dell’ex marito per motivi di lavoro, in seguito, in occasione di un’ospitata da Barbara D’Urso era emersa la vera causa della separazione.

Lei aveva accusato il compagno di averla platealmente tradita. L’isolana infatti aveva scoperto lo scatto di una donna, la presunta amante dell’ex consorte, in lingerie sul letto con in mano un peluche di Minnie, a lei molto caro. Lui aveva effettivamente ammesso il tradimento, ma in seguito l’ex modella aveva deciso di perdonarlo eppure poco dopo si sono lasciati comunque.

A Top Carmen Di Pietro aveva dichiarato che si era trattato di una separazione serena e che tra di loro era rimasto comunque il rispetto e che lui era pur sempre il padre dei suoi figli.