Mara Venier fatta fuori senza scrupoli proprio da lui. Il retroscena

Mara Venier scavalcata dal noto conduttore in casa Rai. Si è verificato tutto negli ultimi giorni, ecco cosa sappiamo.

Nel mondo dello spettacolo non sembra va tutto alla perfezione e anche i rapporti tra colleghi possono essere difficili. La polemica è sempre dietro l’angolo e bisogna stare attenti per evitare di finire nell’occhio del ciclone delle critiche. Come sappiamo ci sono personaggi e celebrità che hanno una grande esperienza nel mondo dello spettacolo e, nonostante tutto, rischiano di farsi trascinare nel baratro, anche senza parlare. Esperta di questo genere di cose è proprio Mara Venier, ad oggi una delle regine del piccolo schermo. Proprio lei, la Zia Mara, che è amatissima da milioni di telespettatori, nelle scorse settimane è stata travolta da una polemica che ha dovuto affrontare per diversi giorni.

Sono passati molti anni dalla sua prima Domenica In eppure il pubblico è rimasto sempre fedele alla regina della domenica e aspetta ogni settimana una nuova puntata del programma con le storie e le interviste raccontate per restare al passo con quello che succede nel nostro paese. Domenica In è di fatto il salotto di Zia Mara.

Ormai da anni la conduttrice porta avanti egregiamente la conduzione di un programma nel tempo diventato iconico. Forse, proprio per il fatto di essere così al centro dell’attenzione mediatica negli anni ha fatto sì che Mara Venier non potesse evitare le polemiche a lei rivolte.

Tutto è iniziato con la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Una storia struggente, che la RAI ha ben pensato di raccontare attraverso il film tv ‘Rinascere’, tratto dal libro autobiografico dello stesso giovane. Insomma, un’iniziativa importante per raccontare anche una storia che ha lasciato il segno nella vita di un ragazzo che ha anche dimostrato di avere quella personalità utile per andare oltre le difficoltà.

Un altro prende ‘il posto’ di zia Mara

Ma cosa è accaduto esattamente? Proprio per la sponsorizzazione di Rinascere Manuel Bortuzzo ormai diverse settimane fa avrebbe dovuto partecipare come ospite negli studi di Domenica In per farsi intervistare da Mara Venier.

Prima, però, il giovane è stato ospite in un altro salotto, quello di Verissimo dove non ha parlato tanto del film ma soprattutto della storia finita male con Lulù Selassiè. Eppure, alla fine Manuel non è stato più invitato a Domenica In, provocando le ire dei fan proprio contro la Venier che sarebbe stata additata come causa di questo mancato invito, proprio il relazione allo ‘sgarbo’ fatto nell’andare prima da Silvia Toffanin.

Di recente, per giunta, c’è stato chi ha preso il posto della Venier ed ha deciso di dare spazio a Manuel in casa RAI. Il giovane, infatti, è stato ospite da ItaliaSi! ai microfoni di Marco Liorni. Quest’ultimo ha cosi avuto la possibilità di parlare con Manuel, che al contempo ha avuto modo di prendersi il suo spazio sulle frequenze dell’emittente pubblica. Chissà cosa ne pensa la Zia Mara…