Carolina di Monaco: scatta il bacio proprio con lui. “Si è innamorato della suocera”

Carolina di Monaco fa parlare ancora di sé: proprio lui “si è innamorato della suocera”. Scatta il bacio inaspettato che ha lasciato tutti interdetti. Ecco che cosa è successo nel Principato di Monaco.

Nuovo scandalo alla corte monegasca: “lui si è innamorato della suocera”. Una cosa sorprendente per tutti. Scatta il bacio in pubblico. I sudditi sono senza parole.

Carolina di Monaco, al centro dei pettegolezzi

Ad essere nuovamente protagoniste del gossip e dei pettegolezzi sono ancora una volta Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi. Madre e figlia spesso tra le reali di cui si parla di più e sempre al centro del gossip e dei mass media nazionali e internazionali.

Sapete che cosa è successo questa volta in una delle dinastie più famose del mondo? Proprio “lui si è innamorato della suocera” e con grande sorpresa di tutti, scatta addirittura un bacio in pubblico.

E chi l’avrebbe mai detto? Si sconvolgono nuovamente gli equilibri in una delle famiglie più polemiche e chiacchierate del modo. Vediamo però nei dettagli che cosa è successo e perché questo bacio ha lasciato tutti senza parole.

Si ritorna a parlare prepotentemente della famiglia Grimaldi e al centro dell’attenzione sono ancora una volta Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi. Si è appena concluso il Festival di Cannes e proprio sulla Croisette, lui “si è innamorato della suocera” ed è scattato il bacio in pubblico.

Alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes ha partecipato il marito di Charlotte, il produttore Dimitri Rassam ma anche sua madre, l’attrice francese Carole Bouquet, suocera della Casiraghi e una delle migliori amiche di Carolina di Monaco.

Ebbene, proprio Carole, dinanzi a tutti, ha ricevuto un bacio sulla bocca da Vincent Lindon, presidente di giuria della selezione ufficiale del Festival, nonché patrigno per un certo periodo di Charlotte Casiraghi. Forse non tutti sanno che l’attore francese Lindon è stato uno degli amori più grandi della principessa Carolina di Monaco e per un lungo periodo anche un punto di riferimento per la stessa Charlotte Casiraghi.

Carole e Vincent si conoscono anche loro da tanto tempo e in occasione della chiusura del Festival di Cannes, i due hanno sorpreso tutti scambiandosi un appassionante bacio.

In realtà il bacio è stato esclusivamente scenico: l’attore Vincent Lindon ha chiesto alla Bouquet di replicare il bacio di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen, i produttori del film Le otto montagne, premiato dalla giuria.

Come avrà preso questo bacio Charlotte Casiraghi? Sicuramente possiamo dire che la figlia di Carolina di Monaco va molto d’accordo con la suocera, le due si mostrano spesso insieme e proprio recentemente hanno preso parte a una sfilata di Chanel a Monaco.

Questo bacio però con il suo ex patrigno potrebbe forse generare un po’ di maretta tra le due donne. Ma soprattutto, i sudditi si chiedono come avrà preso il tutto Carolina di Monaco dato che la sua migliore amica non si è posta il problema di baciare il suo ex fidanzato.

