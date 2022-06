Il principe William pizzicato con un’altra in un night club di Londra. Kate è a pezzi

Ultimamente il principe William sta letteralmente perdendo la testa e creando scandali che stanno mettendo la famiglia reale in un serio stato di preoccupazione. Ultima la scappatella con lei.

Dopo tutti gli scandali che in questo periodo hanno visto la famiglia reale al centro dello scandalo, arriva un’altra batosta in casa Windsor, sembrerebbe infatti che Kate e William siano in crisi. Quello che trapela è che il rampollo della casa reale, il principe William sua stato beccato propri con lei, ‘scappatella extraconiugale’ che ha distrutto Kate e potrebbe mettere la parola fine al loro matrimonio.

La scappatella del principe William

Proprio lui che negli anni ha dimostrato di essere il fratello morigerato, ultimamente sta letteralmente perdendo la testa, facendo parlare continuamente di se per essere senza freni, qualcosa che lo sta mettendo sotto una luce a cui non siamo abituati vederlo.

William in questi ultimi mesi è stato ripreso in diverse occasioni dai giornali più importanti di tutto il mondo, come Daily mail e il The Sun proprio perché si è resto protagonista di situazioni a dir poco al limite dove si parlava di una totale perdita di controllo.

Il nipote della regina Elisabetta sembra essere schiavo dell’ira, una situazione che non riesce a controllare e che spaventa moltissimo la sua famiglia perché lo rende violento anche davanti ai figli. Questa situazione ovviamente ha messo tutta la Royal Family in imbarazzo e in difficoltà, oltre a turbare profondamente la consorte Kate Middleton.

Come se non bastasse, arriva la notizia di un nuovo scandalo, proprio il primogenito di Carlo e Lady Diana è tornato alla ribalta per una questione molto serie, sembrerebbe che il principe William abbia ‘tradito’ la moglie Kate, ecco cos’è successo.

Già si era parlato di una presunta scappatella con Rose Hanbury che avrebbe scombussolato di equilibri della coppia, adesso questo nuovo tradimento potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e che potrebbe portare al divorzio di quella che da tutti è sempre stata considerata una coppia da favola.

Kate Middleton devastata dalla scappatella di William

La duchessa di Cambridge sta passando un periodo davvero faticoso e doloroso, proprio di qualche giorno fa le notizie che stia soffrendo di disturbi alimentari, qualcosa che spaventa moltissimo sia la famiglia che i sudditi, visto che hanno già vissuto qualcosa di analogo con la defunta e compianta Lady Diana.

Quello che è saltato subito agli occhi è che Kate appaia sempre più magra in ogni nuovo scatto mettendo in allarme per le sue condizioni di salute, sicuramente questo non è un periodo di poco stress per lei, inoltre potrebbe essere che il tutto sia aggravato dalle preoccupazioni dovute al marito William.

William pizzicato con un’altra

Il principe William non sta certamente aiutando la moglie Kate a passare questo periodo difficile, visto che proprio lui è stato beccato in una discoteca molto famosa a Londra in compagnia, pare, di un’altra donna, lo scoop è stato lanciato dalla rivista In Touch che titola, “Cosa sta succedendo tra il principe William e la duchessa Kate? Il nipote della Regina è appena stato colto in flagrante in una discoteca londinese”.

Quello di cui parla la rivista è proprio una situazione molto particolare in atto tra la coppa, qualcosa che potrebbe portarli alla fine del matrimonio visto che già da qualche tempo si parla di crisi tra i due. Quest’ultimo fatto, in cui il principe William è stato beccato al night club Oswald a far baldorie mentre Kate era a casa a Kensington Palace con i figli ha creato un certo scompiglio aumentando le voci che parlando di divorzio.

Chi sia la persona con cui è stato pizzicato William non è dato sapersi, i fan della coppia sono profondamente preoccupati per la sorte del loro matrimonio, qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.