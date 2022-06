Tina Cipollari impazzisce di rabbia in diretta, “Farabutto!”. Le accuse sono pesanti

Proprio l’opinionista più amata della televisione ha perso letteralmente le staffe in studio attaccando duramente uno dei cavalieri di Uomini e Donne.

Fin troppe volte abbiamo visto durante alcune trasmissione televisive alcuni dei protagonisti perdere completamente le staffe in diretta, anche se in quel momento sono visti da milioni di telespettatori, non riescono a mantenere il controllo che ci si aspetterebbe da una tale situazione, e danno vita a dei veri e propri putiferi.

Uno dei programmi televisivi che negli ani ha visto delle e vere e proprie faide in studio è proprio Uomini e Donne, il programma di dainting condotto da Maria De Filippi, la regina della televisione italiana, che spesso è proprio quella che cerca di riportare ordine in studio, anche se a volte l’ira è funesta ed è difficile contenerli.

Maria spesso si ritrova al centro di diverse polemiche durante i suoi programmi proprio perché è fulcro del suo successo è mettere a confronti diverse personalità e altrettante diverse generazioni, infatti anche con l’altro suo grande successo televisivo ‘Amici’, in diverse occasioni ha dovuto placare gli animi dei protagonisti.

In Uomini e Donne proprio al centro del programma ci sono i sentimenti, un tasto sempre molto caldo e accende la miccia della discordia con moltissima facilità, oltre alle dame e ai cavalieri, nello staff del programma ci sono anche gli opinionisti, davvero figure fondamentali per guardare le dinamiche delle varie coppie con un occhio esterno e super partes così da poter dare una valutazione distaccata dal sentimento.

Questo però a volte non succede, proprio perché anche gli opinionisti si fanno prendere dalle situazioni e dalle storie. Una delle opinioniste di Uomini e Donne che più in assoluto si lascia prendere dalle emozioni e dalle situazioni che scorrono sotto i suoi occhi è proprio Tina Cipollari, l’opinionista amatissima dal pubblico proprio per il suo esporsi davanti alle situazioni che lei reputa ingiuste o nelle quali si richiede un commento forte. Ed è proprio in una di queste occasioni che proprio Tina Cipollari non ci ha visto più ed è sbottata contro uno dei cavalieri.

Tina Cipollari perde completamente le staffe

Uno degli elementi vincenti di Uomini e Donne è stato proprio riuscire a trovare negli anni alcuni personaggi chiave dalle personalità forti che riescono a mantenere sempre vivo e acceso il dibattito all’interno del format, tra questi è impossibile non citare i due opinionisti per antonomasia Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono proprio parte fondamentale della buona riuscita del programma.

Proprio loro hanno seguito da vicino moltissime delle storie d’amore (o meno) che sono passate nello studio e spesso è capitato che proprio loro abbiano deciso di esporsi a favore o contro una dama o un cavaliere per la situazione he stava capitando sotto i loro attenti e vigili occhi. Proprio ultimamente è capitato che Tina sia sbottata con uno dei cavalieri per una situazione che da anni l’opinionista non riesce a sopportare.

LEGGI ANCHE-> Tina Cipollari, che lavoro faceva? Si trattava di un ruolo importantissimo

Il cavaliere in questione contro cui si è scagliata la Cipollari è proprio Riccardo Guarnieri, finito di recente di nuovo nell’occhio del ciclone proprio per un presunto ritorno di fiamma con la dama Ida, questo ha fatto saltare i nervi a Tina che è letteralmente esplosa durante il programma dicendo, “Lei non è cambiata, lo sai perché? Perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa!”.

LEGGI ANCHE-> Tina Cipollari, “Di nuovo mamma”. La confessione alle telecamere lascia tutti senza parole

Parole al vetriolo quelle pronunciate da Tina Cipollari che restituiscono tutto il fastidio che ha provato per questa situazione che anche lei ha vissuto da vicino, sembra proprio che lei non si fidi di quanto raccontato dell’uomo rispetto ai suoi sentimenti.