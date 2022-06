Michelle Hunziker, prima di Trussardi aveva scelto un altro uomo, anche lui famoso

Prima di Tomaso Trussardi Michelle Hunziker aveva un’altra fiamma, in pochi sanno di chi si trattava, lei stava proprio con un uomo molto più bello e famoso di lui. Ecco di chi si tratta.

Negli ultimi tempi si è parlato spesso di Michelle Hunziker e della sua vita sentimentale, di recente sembra anche essere saltato fuori un nuovo amore per la famosa conduttrice e showgirl, ovviamente la notizia incuriosisce ancor di più sapendo della rottura drastica con il famoso imprenditore Tomaso Trussardi. In pochi però dimenticano che la donna, per quanto fosse particolarmente legata alla sua riservatezza, ha condiviso dei flirt con molti uomini, e con alcuni di questi ha perfino intrapreso una vera e propria relazione sentimentale.

In questo periodo Michelle Hunziker ha una relazione con il famoso chirurgo Giovanni Angiolini, che oggi viene considerato un uomo particolarmente affascinante. Sappiamo però che Michelle si è sempre circondata di uomini molto belli e lui non è di certo il primo.

Ancor prima di incontrare il famoso ed affascinante imprenditore Tomaso Trussardi lei ad esempio si frequentava con un uomo considerato tra i più belli del mondo dello spettacolo e quando i due si frequentavano, lui era all’apice della sua carriera ed era molto famoso. Vediamo quindi nel dettagli di chi si tratta effettivamente e perché i due successivamente si sono allontanati l’uno dall’altra.

Ecco tutti i dettagli sull’ex di Michelle Hunziker

Fin dagli esordi Michelle Hunziker si è avvicinata al famosissimo cantante Eros Ramazzotti, e dopo la loro separazione entrambi hanno intrapreso strade completamente diverse. La sua vita privata è nota a tutti, in pochi però sono a conoscenza della frequentazione con il famoso Daniele Pecci.

La loro storia d’amore è stata la protagonista di un gossip durato davvero molto tempo, nonostante si sapesse che i due si frequentavano solo alcune persone erano a conoscenza della verità. In molti infatti si chiedono ancora oggi come mai i due si siano allontanati definitivamente. Per chi non lo sapesse i due hanno fatto un certo tira e molla.

La prima volta i due si sono messi insieme era il lontano 2007, la loro storia però non è durata molto, dopo solo pochi mesi infatti entrambi hanno preso strade completamente diverse. Successivamente c’è stato un ritorno di fiamma nel 2010 quando i due si sono nuovamente avvicinati ma anche questa volta, per via dei caratteri contrastati, si sono allontanati dopo poco tempo.

Nel frattempo nell’agosto 2008 Daniele Pecci ha avuto un figlio, Francesco, nato dalla relazione con Barbara Bonanni. Nel giugno 2016 è poi diventato di nuovo padre per la seconda volta di una bambina, Viola, nata dalla relazione con l’attrice Anita Caprioli.

Entrambi hanno avuto figli e creato famiglie e sembra che attualmente tra di loro non ci sia più nulla e che si siano separati di comune accordo.