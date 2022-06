Nello scatto è solo una bambina: sapete di chi si tratta? È famosissima

Nello scatto che vedete qui sotto è solo una bambina ma si tratta di un volto noto della televisione, una persona molto apprezzata. La moglie di un uomo altrettanto famoso, riuscite a riconoscerla?

Come abbiamo visto più volte, negli ultimi tempi tra le celebrità va molto di moda la condivisione di scatti che li ritraggono da bambini e di solito si tratta di cose che piacciono molto ai fan. Molte persone famose sono solite rendere partecipi i followers su tutto quello che riguarda la propria vita, e questa è una cosa che da quando esistono i social fanno anche le persone “comuni”. I social network, lo sappiamo benissimo, sono il mezzo preferito delle celebrità nostrane. È proprio con un semplice click, infatti, che hanno la possibilità di restare in contatto diretto con il loro pubblico. L’ha fatto, alcune settimane fa, anche la protagonista della fotografia che vi abbiamo mostrato. Proprio lei è molto social ed è solita condividere spesso contenuti sui suoi canali. Lei non ha perso occasione di poter condividere anche una foto amarcord. “Mini me”, scrive a corredo di questa foto che la ritrae da bambina. Avete capito di chi si tratta? Seppure sia piccolissima, ci sono alcuni dettagli che ci fanno chiaramente comprendere di chi stiamo parlando. Ecco chi è il volto amato della tv italiana Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista, vi proponiamo questo scatto di lei da bambina. Oggi, come dicevamo precedentemente, è un volto della televisione italiana molto amato, ma voi siete riusciti a riconoscerlo? Seppure in questo scatto sia davvero piccolissima, ci sono alcuni tratti che ancora adesso, a distanza di anni, la rendono davvero riconoscibile se la guardate bene. Facciamo riferimento agli occhi, ad esempio. Guardandoli con attenzione, non faticherete affatto a capire di chi stiamo parlando. Si tratta di Sonia Bruganelli, oggi volto noto della televisione e moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis. Per molto tempo Sonia ha lavorato come autrice televisiva è in particolare a stretto contatto con colui che è poi diventato suo marito.

Sonia Bruganelli ha iniziato la sua carriera come modella e nel mondo dei fotoromanzi. L’attuale opinionista Tv ha sempre avuto una grande passione per la moda e ha ideato una linea d’abbigliamento per bambini ed ha aperto diversi store nella Capitale. e’ stata inoltre conduttrice del programma “I Libri di Sonia,” e negli ultimi anni ha dato vita a SDL un’agenzia di casting per la tv, cinema e teatro prima di diventare opinionista in diversi programmi televisivi.

I suoi canali social sono molto attivi, sia quelli personali tra cui quello del marito che praticamente gestisce lei che quello della sua agenzia.