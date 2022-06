Cecilia Rodriguez perde le staffe: “Non è normale…”. Retroscena sconcertante

Cecilia Rodriguez perde la pazienza, la modella non ne può più, arriva un gesto attraverso i social.

Belen Rodriguez è diventata in poco tempo senza troppi confronti una delle donne più famose e ammirate nel nostro Paese. Tutto questo è dovuto al modo in cui ha costruito la sua immagine nel tempo che l’ha portata tra le celebrità più importanti del nostro Paese. Nel corso della sua carriera ha fatto davvero tante esperienze, cominciando come modella e poi diventando presentatrice, oggi al timone del programma Le Iene. La sua simpatia, poi, è di sicuro stata elemento fondamentale per il suo successo. Per non parlare dei rumors continui sulla sua vita sentimentale che hanno contribuito ad alimentare il chiacchiericcio mediatico attorno a lei.

Tutti sanno che Belen ha due fratelli, una di questi è Cecilia. La famiglia Rodriguez si è inserita in punta di piedi sotto i riflettori, poco alla volta sapendo farsi amare dal pubblico. Col tempo Jeremias e Cechu hanno saputo ritagliarsi uno spazio considerevole.

La sorellina di Belen, in particolare, è stata brava togliersi di dosso l’etichetta “sorella di…”, costruendo una sua cerchia di fan che hanno imparato ad apprezzarla al di là del rapporto di parentela con una delle showgirl più famose in Italia e non solo.

Di recente Cecilia ha partecipato al Grande Fratello Vip e poi a L’isola dei famosi, dove ha avuto l’opportunità di mostrare il suo carattere, una personalità che non traspare dagli scatti delle riviste o le passerelle di moda. Così facendo Cecilia si è fatta conoscere, ha proseguito il suo percorso di modella ed ha ovviamente alimentato anche il suo ruolo di influencer, aspetto che non fa mai male soprattutto per i tempi che corrono.

Cecilia Rodriguez ha perso la pazienza

Anche per Cecilia quindi l’attività social è fondamentale per restare costantemente connessa con i suoi fan che sono diventati davvero tanti. Anche la storia d’amore con Ignazio Moser ha chiaramente contribuito affinché Cecilia restasse costantemente al centro dei riflettori. E spesso, proprio attraverso il lavoro che fa sui social come Instagram, spuntano dei retroscena molto particolari.