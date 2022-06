Silvia Toffanin, il pianto disperato in studio per la vita sconvolta “Sono stata poco bambina”

Durante una delle interviste di Silvia Toffanin è successo qualcosa di imprevisto, il racconto è davvero toccante, scoppia in lacrime e il motivo è commovente.

Silvia Toffanin è la padrona di casa di uno dei programmi televisivi targati Mediaset tra i più seguiti dagli italiani, con il suo Verissimo ha portato alla luce tantissime storie, fatto conoscere personalità dello spettacolo fin nel profondo, ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere.

Silvia Toffanin nel tempo ha saputo mantenere vivo il programma con grande intelligenza, competenza e verve, una vera professionista capace di tenere sempre testa agli ospiti e riuscendo sempre a scavare nel loro passato con quella sua dolcezza e delicatezza che la rendono unica.

Le interviste della Toffanin sono profonde, e proprio molte di queste hanno regalato al pubblico dei momenti davvero incredibili, in alcuni casi molti toccanti, altre volte anche particolari e inaspettati.

La conduttrice ha raccontato anche la sua esperienza nel trovarsi tra le mani un programma di così alto prestigio e ha detto, “Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione”, anche nelle sue risposte dimostra di essere una persona molto umile e sincera, tanto da entrare molto spesso in empatia proprio con i suoi ospiti.

Silvia Toffanin, scoppia in lacrime in diretta

Durante le sue interviste la famosa conduttrice si trova a confronto con personaggi noti dello spettacolo che decidono di mettersi a nudo, raccontando a cuore aperto fatti molto toccanti e spesso non molto noti della loro vita priva, per questo spesso capita che si lascino andare alla commozione per aver tirato fuori un particolare momento che tanto li opprimeva.

Questo è successo proprio durante una chiacchierata intensa con una nota donna del mondo della televisione, la stessa ha deciso di svelare un momento molto particolare, la protagonista della storia è una delle più note dame di Uomini e Donne, Ida Platano.

La donna ha raccontato, “Ho dovuto imparare a diventare grande e prendermi le responsabilità. Mi sono dovuta sposare perché papà non concepiva la convivenza. Ero piccola, sono cresciuta con mio marito, è stato il mio primo tutto”.

Un racconto che ha portato Ida a tirar fuori un periodo molto profondo e personale della sua vita e questo l’ha portata a lasciarsi andare alle lacrime nel rivivere quei momenti in cui si è ritrovata a dover diventare un’adulta troppo in fretta, poi prosegue con una frase toccante, “Sono stata poco bambina”.

Un racconto molto forte che ha toccato profondamente il pubblico e la stessa Toffanin che non ha saluto trattenere le lacrime percependo la forte sofferenza che la donna stava mostrando con profonda sincerità.