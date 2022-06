Elisabetta Gregoraci nel mezzo del ciclone, tutto è successo in un attimo

Per Elisabetta Gregoraci una brutta avventura, proprio lei è finita proprio al centro della tempesta inaspettata.

Una delle showgirl, diventata influencer tra le più seguite su Instagram è sicuramente Elisabetta Gregoraci, apprezzatissima dal pubblico per il suo essere sempre solare e allegra, il suo sorriso meraviglioso è contagioso. Nel tempo Elisabetta ha saputo costruirsi una carriera e a oggi è una delle donne più in vista nel mondo dello spettacolo questo grazie ai molti anni di carriera in questo mondo dove si è messa alla prova in più occasioni.

Elisabetta ha saputo mettere in mostra le sue qualità come conduttrice televisiva, tra gli ultimi programmi che l’hanno vista al timone troviamo proprio ‘Battiti Live‘, dove la stessa ha dimostrato di essere una vera professionista capace di tenere le redini del programma con grande competenza e personalità e al pubblico è piaciuta molto.

Anche in altre occasioni ha dato il meglio di sé, la conduttrice di origini calabresi è stata in testa ad altri programmi di grande rilevanza, come per esempio sempre in casa Rai quando ha preso le redini della conduzione di ‘Made in Sud’, proprio questo programma le ha dato anche modo di dimostrare quanto sia una persona solare e simpatica.

Inoltre abbiamo imparato a conoscere molto più nel profondo Elisabetta anche grazie alla sua partecipazione al reality più spiato d’Italia, il Grande fratello Vip, questo l’ha portata davvero a entrare, non solo nelle case degli italiani con la sua spontaneità e naturalezza, ma di entrare in empatia con il suo pubblico, mostrando lati di sé che non in molto conoscevano, alcuni positivi e altri meno, ma tutti molto reali.

La disavventura di Elisabetta Gregoraci, un vero disastro

Una cosa che sicuramente ha da sempre incuriosito moltissimo il pubblico rispetto a Elisabetta Gregoraci è la sua vita privata sempre molto chiacchierata, tra le varie storie della donna ovviamente quella più spiata è stata con il noto imprenditore italiano Flavio Briatore.

La loro storia d’amore è stata molto intensa e dalla loro unione è arrivato anche l’amatissimo figlio Nathan Falco, nonostante i due si siano lasciati da moltissimo tempo restano ancora un forte argomento di discussione mediatica.

Infatti proprio poco tempo fa i due si sono nuovamente mostrati insieme a Montecarlo in occasione del Gran Premio di Monaco della Formula 1

Ed è proprio in questa occasione che Elisabetta Gregoraci ha vissuto alcune ore davvero concitate, ma non solo lei, questo perché si è abbattuta su di loro una fortissima tempesta che ha coinvolto tutti.

Monaco è stata colpita in pieno dal maltempo che ha ritardato tutta la preparazione per la partenza del GP, creando forte disagio. Migliaia di persone si sono ritrovate sotto la pioggia incessante e questo ha costretto anche i piloti a restare fermi, partendo con un terribile ritardo sulla tabella di marcia.

Davvero una situazione turbolenta per Elisabetta Gregoraci che avrebbe preferito godersi un pomeriggio in serenità.