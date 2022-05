Elisabetta Gregoraci, è “Amore”. Si consola con lui, le foto inequivocabili

Elisabetta Gregoraci è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Nonostante il grande successo per la sua carriera, la vita privata non è sempre stata facile. Sono state tante le delusioni d’amore che ha dovuto affrontare e, oggi, torna a consolarsi tra le braccia dell’unico amore della sua vita .

Elisabetta Gregoraci, grazie alla sua tenacia e alla sua dedizione , è stata in grado di costruirsi una carriera importante all’interno del mondo dello spettacolo. Non solo una donna con grande capacità di mettersi in gioco, ma anche con una grande sensualità è uno straordinario fascino . Come sappiamo grazie a queste sue qualità anni fa la showgirl si è conquistata il cuore dell’imprenditore Flavio Briatore .