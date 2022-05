Dramma Maddalena di Svezia, ‘il marito se n’è andato’, cuore a pezzi

La figlia di Carlo Gustavo e della regina Silvia sta attraversando un periodo complicato: ‘il marito se n’è andato’.

La bufera mediatica Maddalena di Svezia è una delle reali più belle del mondo, è la figlia più giovane della regina Silvia e del re Carlo Gustavo , la coppia di sovrani svedesi. Bella come il sole, la principessa raramente è stata protagonista di scandali, gossip e pettegolezzi.

Questo perché la donna e con lei la sua famiglia è davvero molto riservata e ha sempre cercato di mantenere la massima discrezione circa le sue vicende private. Maddalena ha vissuto buona parte della sua vita lontano dal suo paese natale. Dopo gli studi liceali si è presa un anno sabbatico recandosi all’estero per studiare l’inglese.

Nel 2003 è ritornata in Svezia dove si è iscritta all’università di Stoccolma e nel 2006 si è laureata in storia dell’arte, etnologia e storia moderna mentre, nel 2007, ha conseguito una seconda laurea in psicologia infantile. Ha lavorato a New York City presso l’Unicef per poi ritornare in pianta stabile in Svezia.

Durante la sua permanenza all’estero ha incontrato Chris O’Neill, un finanziere anglo-americano presentatole da amici in comune. I due, dopo un breve fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2013 e oggi sono genitori di tre splendidi figli: Leonore nata in America, Nicola nato a Londra e Adrienne nata in Svezia.

Dopo la nascita però della terzogenita, la famiglia si è trasferita in Florida, più precisamente a Miami dove ancora tutt’oggi vive. Di recente però è arrivata una notizia che ha devastato il cuore dei sudditi: Chris O’Neill ‘se n’è andato’, il cuore di Maddalena è distrutto.

La Royal family svedese preoccupata

In quest’ultimo periodo la principessa di Svezia, Maddalena, non sta passando un periodo semplice. La terzogenita di re Carlo Gustavo e della regina Silvia sta vivendo un momento molto complicato. A quanto pare, c’è aria di crisi con il marito Chris O’Neill.

La coppia vive con i figli in Florida, a Miami, ma per più volte l’anno, Maddalena si reca in Svezia per ricongiungersi con la sua famiglia e proprio recentemente la principessa è ritornata al palazzo reale per un evento familiare in occasione del quale si è lasciata fotografare insieme agli altri componenti della casa reale.

I più attenti avranno notato dalle foto che il grande assente dei festeggiamenti è proprio il marito di Maddalena. Il settimanale tedesco Freizeit Blitz ha dedicato uno spazio della sua copertina e della rivista proprio alla principessa ribelle, così come è stata definita dei mass media svedesi, e annuncia a lettere cubitali della ‘scomparsa’ del marito.

Chris O’Neill, prima di sposare Maddalena, ha posto una condizione: rimanere un privato cittadino, privo della cittadinanza svedese. Pertanto, l’uomo è libero da ogni vincolo con la famiglia reale e a seguito del matrimonio con la principessa Maddalena, non ha ereditato alcun titolo nobiliare e non si può considerare un nobile a differenza invece dei figli della coppia che sono reali svedesi a tutti gli effetti.

LEGGI ANCHE-> Royal Family notizie preoccupanti: Problema evidente nel cuore per la monarca

Per questo motivo Chris ha presenziato di rado agli eventi di famiglia e più volte Maddalena è stata vista recarsi da sola con i figli in Svezia. Questa volta però la situazione sembra diversa, pare che ci sia proprio una crisi importante tra marito e moglie. I sudditi sono preoccupati, temono che la principessa Maddalena posta presto divorziare.