Stefano De Martino dimentica Belen e vola all’estero in bella compagnia

Stefano De Martino è stato uno dei protagonisti assoluti della finale di Amici. In questi giorni si sta parlando molto di un ritorno di fiamma con la sua ex di sempre Belen Rodriguez anche lei tornata single ma in realtà l’ex ballerino è volato all’estero con qualcun altro.

Da ex ballerino della scuola di Amici, nell’ultima puntata del programma Stefano De Martino si è lasciato andare a diversi ricordi.

Stefano De Martino è stato una presenza immancabile dell’ultima puntata di Amici nell’edizione 2022. Il talent si è concluso con la vittoria di Luigi, già ampiamente pronosticata dai bookmakers. Stefano De Martino, seduto tra i giudici, è stato grande protagonista della serata.

In particolare, l’ex ballerino ci ha tenuto a raccontare alcuni ricordi in merito alla sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia. Ha ricordato di essersi allenato talmente tanto duramente durante i mesi trascorsi ad Amici che, quando volò in America per studiare in una scuola prestigiosa, gli allenamenti lì gli sembrarono quasi una passeggiata di salute.

Intanto, il conduttore papà di Santiago e ex marito di Belen Rodriguez, sta facendo molto parlare di se anche per via della sua vita privata. Con la sua ex moglie, infatti, ci sarebbe un ritorno di fiamma che li ha visti trascorrere il weekend del primo maggio insieme a Napoli.

Stefano avrebbe fatto però un altro viaggio ma Belen, stavolta, non era presente. Con chi lo avrà fatto?

Chi è la misteriosa compagnia di Stefano De Martino

Hanno fatto molto clamore le storie condivise da Stefano De Martino in Germania, in particolare, a Francoforte. Nella città tedesca, il conduttore televisivo è volato insieme a due suoi inseparabili colleghi: Biagio Izzo e Francesco Paoloantoni.

Le loro gag, in strada o al ristorante per la città tedesche, riprese in favore di storie Instagram, hanno fatto impazzire i fans. Tanto che, qualcuno, ha parlato dei due attori comici come due metà inseparabili con Stefano De Martino.

Una delle storie è diventata subito virale, è stata quella in cui i tre si sono improvvisati artisti di strada in piazza. Francesco Paoloantoni non si è lasciato intimidire dal fatto di portare le stampelle.

raga ma ste storie di stefano mi fanno sentire male… 😂😂😂 ormai sono la sua metà loro due. Che coppia inseparabile pic.twitter.com/HZmpBUnkXA — iamlila (@Gossip14378601) May 15, 2022

Il motivo del loro viaggio in Germania è lo spettacolo che li vede tutti e tre protagonisti dal titolo Che coppia noi tre. Una comicità intelligente ma allo stesso tempo, leggera la loro, che sta conquistando un grande favore di pubblico.