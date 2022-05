Rita Dalla Chiesa e il dramma: “Mi ha fregato tutti i soldi”. Confessione agghiacciante

Rita dalla Chiesa è una delle conduttrici più note e amate della televisione italiana, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa assassinato dalla mafia nel 1982 a Palermo è nota anche per essere stata sposata con Fabrizio Frizzi.

Di recente un evento che la riguarda da vicino e di cui ha parlato sui social ha sconvolto migliaia di persone per il terribile episodio che ha dovuto vivere in prima persona la conduttrice. Rita Dalla Chiesa è stata derubata, ecco cosa è successo.

Il drammatico furto

Sembra impossibile pensare che vi possa essere qualcuno capace di derubare Rita Dalla Chiesa, tutti la conoscono come una persona davvero buona e gentile oltre ad essere una donna di grande cultura e tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Con la sua sensibilità e gentilezza ha conquistato il cuore di milioni di persone. Per anni l’abbiamo vista alla conduzione della storica trasmissione della Rai, Forum.

Ogni vicenda raccontata nel programma, l’ha sempre trattata con molta delicatezza. Ma nelle scorse ore è stata lei la protagonista di un triste episodio, che l’ha davvero sconvolta.

Proprio per questo, ha deciso di parlarne pubblicamente attraverso i social. La nota conduttrice è stata vittima di un drammatico furto proprio sotto i suoi occhi, ciò che è accaduto ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di più.

Rita dalla Chiesa si vede sempre meno nel piccolo schermo, la possiamo seguire sui social, dove spesso racconta le sue gioie ma anche le sue disavventure. Nelle scorse ore, si è lasciata andare ad una confessione scioccante sul suo profilo Twitter.

Ecco cosa è accaduto: la conduttrice voleva comprare dei fiori per portali sulla tomba di sua cognata defunta, Emilia Castelli, moglie di suo fratello Nando, scomparsa un anno fa per una grave malattia. Ma durante la vendita, l’uomo ha infilato le mani nella sua borsa per rubarle il denaro e purtroppo ci è riuscito in un attimo e con grande rapidità le ha rubato i soldi.

Un episodio che non solo ha sconvolto Rita Dalla Chiesa, ma anche i suoi amatissimi follower, infatti, dopo poco la drammatica notizia è diventata virale e la conduttrice è stata inondata da migliaia di commenti di solidarietà per quanto le è capitato.