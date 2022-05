Karina Cascella, confessione straziante, “Ci ha picchiato…”. Il racconto delle violenze subite

Proprio la star di Uomini e Donne e Influencer di successo ha deciso di raccontare un retroscena davvero doloroso della sua vita, fatto di dolore e violenze.

Una dei personaggi che nel tempo ha saputo sfruttare al meglio la sua partecipazione a programmi televisivi e reality di grande successo per costruirsi una carriera solida è sicuramente Karina Cascella.

Con la sua spontaneità, i suoi modi di fare molti diretti e il suo carattere tutto pepe è riuscita a catturare l’interesse del pubblico che infatti adesso la segue con dedizione sui social creandosi una community davvero speciale.

Alcuni dei programmi televisivi, tra i più apprezzati dal pubblico, sono dei veri e propri trampolini di lancio per chi è capace di cogliere l’occasione, tra questi ovviamente troviamo il Grande Fratello, che nel tempo ha lanciato tantissime personalità che oggi sono veri e propri personaggi dello spettacolo a pieno titolo.

Infatti, come tutti ricorderemo, prima della versione Vip del format, la casa più spiata d’Italia reclutava dei perfetti sconosciuti e li spiava per alcuni mesi trasformandoli da persone prese a caso tra il pubblico, a delle vere star.

Un altro programma capace di fare questa magia in modo eccezionale è quello capitanato dalla regina della televisione, Maria De Filippi con Uomini e Donne. Proprio Karina Cascella ha trovato la notorietà grazie al fortunato programma di Canale 5, anche se la sua prima apparizione in tv è stata nel 2005 quando, con il fidanzato del tempo aveva partecipato a un reality di cui pochi si ricorderanno, Vero Amore, un precursore di Temptation Island.

Dal successo ottenuto in seguito con Uomini e Donne, Karina si è costruita un vero e proprio impero, la sua carriera ha proseguito con grinta e la stessa si impegna molto per tenere sempre alta l’attenzione del suo pubblico, per quanto nel nostro immaginario la bella Karina è quella donna dal sorriso incantevole, purtroppo nella sua vita le cose non sono andate sempre bene e la stessa nasconde un grande dramma.

Il dramma di Karina Cascella

Come detto prima, grazie al successo ottenuto a Uomini e Donne come opinionista e personaggio davvero fumantino, la bella Karina è riuscita a costruirsi una carriera stabile nel mondo dello spettacolo, ma non solo, nel tempo è diventata una vera e propria Influencer seguitissima e apprezzatissima, proprio per il grande successo ottenuto, in diverse occasioni l’abbiamo vista come ospite e opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, dove non manca mai di dire la sua e farsi notare.

Nonostante ai nostri occhi Karina Cascella si mostri come una donna davvero forte, dal carattere inattaccabile, nel suo provato ha dovuto affrontare alcune situazioni davvero problematiche che l’hanno messa in ginocchio, la donna ha voluto raccontare a cuore aperto il dramma vissuto proprio all’interno della sua famiglia.

Il racconto di Karina è davvero toccante e ha commosso il pubblico, la stessa racconta addirittura di violenze subite, così proprio in una chiacchierata con la D’Urso ha raccontato, “Mio padre aveva grandissimi problemi con l’alcol. Ci ha picchiato per diverso tempo fino a quando, una volta compiuti 18 anni, ho deciso di andare via di casa perché non ne potevo più”.

Una profonda ferita che è difficile da rimarginare e la stessa ne porta ancora le cicatrici profonde nell’anima, poi prosegue, “Picchiava anche mia madre senza alcun motivo”, una confessione davvero agghiacciante che racconta di un’infanzia dolorosa, di momenti terribili da affrontare.

A oggi Karina si è ricostruita una vita felice con la sua famiglia dove è amata e protetta, la stessa ha anche una figlia, la stupenda Ginevra. Finalmente ha trovato la tanto meritata serenità.