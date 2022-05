Albano e quelle parole taglienti sul matrimonio con Romina. “Mai più…”

Se qualcuno ancora sperava in un ritorno di fiamma tra Albano e Romina si metta il cuore in pace, le ultime dichiarazioni del cantante sono state molto chiare su cosa pensa.

Una delle storie d’amore che più ha interessato l’opinione pubblica del nostro Paese e che ancora oggi non smette di far parlare è quella tra Albano Carrisi e Romina Power, una lunga storia che si è trascinata nel tempo tra chiacchiericci, pettegolezzi e gossip, sicuramente alimentati dalla loro incredibile notorietà che li ha sempre portati ad essere al centro dell’attenzione.

Nonostante siano passati più di vent’anni dalla loro separazione ci sono ancora moltissimi fan che sperano in un loro ritorno di fiamma e sognano di rivederli insieme, ma dalle ultime dichiarazioni del famoso cantante, questa è davvero un’ipotesi davvero remota, le sue parole sono molto chiare.

La storia d’amore di Al Bano e Romina Power

Quella di Al Bano e Romina Power è stata davvero una lunghissima storia, sia d’amore che di tormento, i due si conoscono quando sono ancora molto giovani, si innamorano follemente e il 26 luglio del 1970 decidono di convolare a nozze.

Dal loro amore arrivano i figli, nel novembre dello stesso anno nasce la loro primogenita Ylenia, mentre il secondo figlio arriva tre anni dopo, Yari Marco, passano ben dodici anni prima del terzo figlio, ovvero l’arrivo di Cristèl e nel 1985 nasce Romina Jr. Jolanda, una famiglia perfetta, numerosa e felice, i due genitori sembravano inseparabili e incredibilmente innamorati, il loro legame era forte sia nella vita privata che sul palco, dove anno sempre amato esibirsi insieme.

Ma nel loro privato qualcosa non stava andando bene, molti, forse troppi lati oscuri che li ha portati nel 1999 a separarsi, una notizia che ha scioccato il pubblico spezzando molti cuori.

Dopo non molti anni Albano incontra una nuova donna del quale si innamora, si tratta di Loredana Lecciso, una storia che nuovamente ha portato il cantante sulle prime pagine di tutti i giornali scatenando l’opinione pubblica, i due però sembrano felici tanto che costruiscono una famiglia insieme, nascono due figli, Jasmine e Albano Junior (detto Bido).

Ma anche in questo caso qualche cosa si rompe nel loro equilibrio e nel 2017, dopo circa 17 anni di storia d’amore, i due decidono di porre fine alla relazione una separazione che ha alimentato maggiormente le speranze tra i fan di Albano e Romina nel rivederli tornare insieme, anche perché proprio nell’ottobre del 2013 i due avevano ricominciato a esibirsi insieme, qualcosa che li aveva ovviamente riavvicinati molto.

Negli anni a seguire i due artisti iniziarono a solcare i palchi del mondo sempre più spesso insieme, organizzando dei veri e propri Tour e dopo ben 24 anni tornarono addirittura a calcare insieme il palco più famoso e prestigiosi d’Italia, quello dell’Ariston. Tutto questo passare del tempo insieme vedendoli molto in sintonia, ha acceso nei fan il forte desiderio di rivederli tornare insieme anche nella vita privata, ma dopo le ultime dichiarazione di Albano sembra proprio che sia impossibile.

Le durissime parole di Albano

Come sappiamo, sicuramente uno dei motivi per cui è difficile che Albano e Romina tornino presto insieme è dovuto al fatto che proprio il famoso cantante è tornato insieme alla sua ex compagna Loredana Lecciso e le cose sembrano andare bene tra i due, dopo la lunga separazione sembrano aver ritrovare un profondo amore.

Inoltre, se questo non bastasse come deterrente per smorzare il sogno dei fan, ci ha pensato proprio Albano a mettere la parola fine alla relazione con Romina, in una recente intervista ha parlato di quella storia d’amore, anche se indirettamente, ma ovviamente non ci sono dubbi sulle sue parole.

Lo stesso ha dichiarato rispondendo alla domanda, “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Parole dirette e molto chiare quelle di Albano, che non lasciano dubbio alcuno sulle sue intenzioni.