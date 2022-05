Maria De Filippi, la confessione commovente, “Ho paura ogni giorno”

Proprio Maria De Filippi si è lasciata andare a una confessione profondamente commovente, qualcosa che dalla Queen della televisione è difficile aspettarsi.

La vera regina della televisione italiana, ma soprattutto di Mediaset è senza ombra di dubbio Maria De Filippi, con i suoi programmi, tutti di enorme successo si è importa nel panorama sello spettacolo e dell’intrattenimento ricomprendo un ruolo ormai fondamentale.

Nel tempo ha costruito un vero e proprio impero con i suoi amatissimi programmi, dove al centro ci sono sempre le persone e le loro vite, Maria è un punto di riferimento per tanti proprio perché grazie a lei moltissimi personaggi hanno trovato la propria strada, proprio lei infatti cura di persona i programmi più importanti che vanno in onda su Canale 5, i numeri che riesce a raggiungere sono irraggiungibili, portandola a essere davvero la Queen, come molti ormai la chiamano.

Sono infatti proprio i numeri che porta a casa con i suoi programmi che raccontano quanto sia forte a livello professionale, soltanto con il format di grande successo “Amici” ha creato un ecosistema indistruttibile di persone che la seguono da anni e più si va avanti con le edizioni e maggiori sono i nuovi telespettatori che si affezionano al programma.

Nell’ultima edizione abbiamo visto il trionfo di Luigi Strangis, amatissimo dal pubblico ha saputo catturare il cuore delle persone che hanno fortemente esultato per la sua vittoria.

Il grande potere di Maria è proprio quello di rendere grandi i suoi programmi nel tempo e non farli passare mai di moda proprio perché riesce a reinventarli, dandogli sempre una ventata di freschezza, come ci è riuscita con “Amici”, con la stessa abilità ha fatto la stessa cosa con il suo altro cavallo di battaglia, “Uomini e Donne”, e ovviamente il must have “C’è posta per te”, forse il programma che più di tutti tiene incollato il pubblico da tantissime generazioni.

Nonostante il grande successo ottenuto nel tempo e le immense gratificazioni, Maria De Filippi ha una profonda paura che le crea molto disagio.

Maria De Filippi il forte disagio e la paura che la tormentano

Nonostante il grande successo che Maria De Filippi riesce costantemente a portare a casa con i suoi programmi, è anche vero dire che negli anni ha dovuto lavorare duramente perché questo accadesse, insomma, nulla accade per caso.

Proprio Maria è la prima a metterci anima e fatica per fare in modo che la sua macchina funzioni alla perfezione e nel tempo non è sempre stato facile riuscire a dare al pubblico quello che voleva.

Negli anni infatti Maria De Filippi si è dovuta scontare con le critiche che non mancano mai ad arrivare quando si raggiungono alti livelli di notorietà e successo, proprio a proposito di questo Maria ha deciso di svelare qualcosa di molto intimo e personale a un suo ex allievo di Amici, LDA, figlio di Gigi D’Alessio, durante una chiacchierata.

Così Maria ha confessato a cuore aperto, “Ho paura ogni giorno. Una volta ho sbagliato. Ho fatto un programma in cui credevo molto”, ha iniziato la conduttrice addentrandosi sempre di più nel dettaglio della questione, “Venne anticipata la messa in onda di 3 mesi e il tempo di lavorarci era poco. Sono andata in onda lo stesso – perché dovevo. Il giorno dopo il risultato fu devastante. Il programma andò malissimo”.

Una confessione molto profonda che dimostra come anche la Queen della televisione sia fallibile, ma questo non deve demotivare chi ci mette impegno e dedizione nel inseguire i propri sogni e obiettivi, un grande insegnamento.