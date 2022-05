Paola Perego, il retroscena scioccante con l’ex marito: “Con lui fingevo…”

Paola Perego è una delle conduttrici più note del panorama televisivo italiano e rappresenta sicuramente uno dei volti più amati, nella storia della televisione. La donna oltre essere una grande conduttrice, ha iniziato da giovanissima a fare provini ottenendo, nel 1983, un contratto da Antenna 3 Lombardia affiancando i comici Ric e Gian e Teo Teocoli in Ric e Gian cattivi. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare alcuni drammi e ha fatto una confessione sul suo ex marito che ha lasciato senza parole il popolo del web.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che Paola Perego ha davvero un ottimo rapporto con sua sorella tanto che, in un’intervista ha fatto una dichiarazione affermando: “Lei è quella saggia e io sono la testa calda. Quando eravamo piccole ero molto protettiva nei suoi confronti: graffiavo tutti quelli che le si avvicinavano”.

La carriera professionale della conduttrice è stata davvero molto proficua, e infatti il suo volto è associato a numerose trasmissioni televisive di grande successo come Premiatissima, Tutti i colori del cielo, Forum, Questione di feeling , Parliamone.. Sabato e Il filo rosso nel 2020.

Come abbiamo detto i drammi per Paola Perego ci sono stati, nonostante la vita piena e la brillante carriera. La nota presentatrice infatti ha raccontato di aver affrontato un grave dramma affermando:

“Mi chiamavano algida perché prendevo i farmaci per gli attacchi di panico. Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire.

Volevo un dolore fisico che fosse riconosciuto dai medici, che all’epoca non capivano gli attacchi di panico e mi dicevano che non avevo niente. In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte. Oggi non ho più attacchi, ne sono uscita totalmente”.

Nonostante questo, Paola Perego è riuscita a superare il suo problema ma con il passare del tempo ha dovuto affrontare un ulteriore dramma di cui ha parlato in un’intervista.

La rivelazione

Sin da bambina la splendida conduttrice ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute tra cui gli attacchi di panico.

Proprio la donna ha confessato: “Probabilmente non mi sentivo all’altezza, mi sembrava tutto più grande di me. Lavoravo per aiutare la mia famiglia che faceva fatica ad arrivare a fine mese, volevo far star bene tutti ma forse sentivo la pressione”.

Per quanto riguarda il suo ex marito Andrea, ella ha confessato: “Con lui fingevo, ma con le crisi notturne la maschera è crollata. Era scettico, sembrava non capire, come accade spesso a chi non vive e conosce il motivo”.