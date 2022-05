Drammatica confessione di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo. Un dolore devastante

Katia Ricciarelli ha deciso di raccontare un episodio davvero doloroso che le ha lasciato una ferita aperta che riguarda proprio il suo ex compagno di una vita Pippo Baudo, le sue parole spezzano il cuore.

Una delle donne più famose a livello internazionale nel mondo della musica è Katia Ricciarelli, la soprano è un’icona della lirica e la sua carriera è un susseguirsi di successi e riconoscimenti incredibili, non sono mancati i progetti di altissimo profilo che l’hanno vista indiscussa protagonista, la sua meravigliosa voce ha fatto vibrare le corde dell’anima di milioni di persone.

Nel tempo si è allontanata dai grandi palcoscenici dei teatri, per dedicarsi al piccolo schermo, in particolare l’abbiamo vista in vesti decisamente diverse, prendendo parte ad alcuni reality, per ultimo è diventata ormai famosa la sua partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip 6.

Anche in questa occasione la cantante ha dato tutta se stessa attirando l’attenzione mediatica e mostrandosi come una donna con un carattere forte, a volte anche un po’ troppo difficile, questo ha creato all’interno della casa non poche polemiche, ma non solo, il pubblico ha iniziato a parlare di lei e si sono scatenate discussioni anche al di fuori delle mura della casa più spiata d’Italia.

Katia Ricciarelli è un personaggio assolutamente controverso che spacca il pubblico. Quello che rimane sicuro è che la sua incredibile fama le abbia dato una spinta per essere una tra i personaggi più amati e discussi del programma, oltre ad essere molto ammirata dagli altri concorrenti.

Certamente per Katia Ricciarelli il successo è stato un percorso che si è duramente sudata e nel suo passato ci sono periodi molto travagliati, tra questi impossibile non ricordare la sua lunga relazione con Pippo Baudo.

Il doloroso retroscena tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Nonostante a oggi Katia Ricciarelli sia una delle cantanti liriche più famosa a livello internazionale, il suo percorso per arrivare al successo non è stato affatto semplice, anzi è tra i più complessi e difficili che si conoscano, proprio la stesse in diverse occasioni ha confessato alcuni avvenimenti nella sua vita davvero particolari che l’hanno profondamente segnata.

Tra i periodi che lei racconta come più complessi emerge proprio quello degli anni vissuti con l’ex Pippo Baudo, Katia ha raccontato delle loro nozze, i due si sono conosciuti negli anni Ottanta e a quel tempo la loro era una coppia che faceva sognare, una vera storia d’amore da favola, ma qualcosa è andato storto e a lungo andare la relazione è andata deteriorandosi arrivando proprio al divorzio. Proprio a proposito di questo dettaglio la Ricciarelli ha deciso di raccontare un evento davvero particolare.

Dopo la loro dolorosa separazione ci furono molte speculazioni sul perché la coppia avesse deciso di prendere strade diverse, la più gettonata riguardava proprio i loro caratteri, da quello che emergeva sembrava che Katia e Pippo avessero capito di essere due persone incompatibili che non potevano stare insieme.

Inoltre non aiutò la situazione che li vide coinvolti nel 2004, quando Pippo Baudo fu licenziato dalla Rai dopo aver avuto un’accesa e pesantissima lite con i vertici dell’emittente televisiva, questa tensione sembrava avesse rotto qualcosa tra i due. In realtà solo in seguito sono emersi altri dettagli che hanno portato a capire meglio il profondo dolore che ha portato i due ad allontanarsi per sempre.

Come tutti ormai sappiamo, proprio perché la stessa Katia lo ha confessato in diverse occasioni, lei ha sofferto molto per non essere riuscita a coronare il suo sogno di diventare madre, ed è proprio attraverso il web che veniamo a scoprire un dettaglio davvero particolare di questa situazione, una confessione di Katia così dolorosa da lasciare tutti senza parole.

La stessa ha confessato, “Rimasi incinta, ma Pippo mi chiese di abortire, perché evidentemente pensava che fosse troppo presto. Poi sono stata punita, non ho avuto figli, evidentemente è giusto così”.

Parole che spezzano il cuore e che fanno capire quanto dolore abbia provato la donna, una ferita tanto profonda che non è mai riuscita a rimarginare e che ha fortemente contribuito all’allontanamento da Baudo.