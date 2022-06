Alfonso Signorini si è innamorato proprio di lui! Finalmente ha confessato

Il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare a una confessione sul suo canale Instagram, rivelando un indubbio. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini si sta godendo una meritata vacanza dopo sei mesi di lavoro al Grande Fratello Vip.

Il conduttore ha fatto record

Di recente si è conclusa l’avventura durata ben sei mesi del Grande Fratello Vip per i concorrenti ma anche per il conduttore Alfonso Signorini. Come vi abbiamo in precedenza raccontato il conduttore si è allontanato un po’ da telecamere e riflettori per godersi una meritata vacanza alle Maldive.

Alfonso Signorini è stato il conduttore dei record per questa edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione molto seguita e che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori. In alcuni casi per le dinamiche amorose create da Alex Belli, e in altri per le beghe tra le diverse generazioni presenti nella casa di Cinecittà.

Non sono mancati alcuni scivoloni presi da alcuni concorrenti ma anche dallo stesso Alfonso Signorini. In particolare, il pubblico si è rivoltato contro il conduttore per una sua uscita poco felice in merito all’aborto, quando ha dichiarato: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, scatenando una vera e propria macchina del fango contro di lui dal momento che il conduttore non aveva alcun diritto di affermare una cosa simile non rappresentando neppure la categoria interessata.

Confessione su Instagram

Alfonso Signorini si è dedicato ai suoi follower di Instagram aprendo una box domande. I fan hanno deciso di toccare diversi argomenti. Tra questi, ad esempio, se sia legato o meno a Soleil. Il conduttore, senza peli sulla lingua, ha risposto che purtroppo non la sente più e non è in contatto con lei.

I fan gli hanno chiesto anche se gli manca Alex Belli e le sue dinamiche create nella casa. Ovviamente, ha detto di no. Anzi, ha rincarato la dose dicendo che se gli mancasse avrebbe qualche serio problema.

Alla domanda su cosa facesse nel tempo libero, Alfonso Signorini ha dichiarato di avere un nuovo amore: quello per Anthony, il visconte di Bridgerton, la serie Netflix che, per la sua seconda stagione, ha fatto tanto parlare di sé.

Il personaggio è interpretato dal bellissimo e talentuoso Jonathan Bailey, il visconte deve aver conquistato anche il conduttore di Canale 5 che ha confessato che gli piace molto stare su Netflix per guardare la sua serie preferita e l’attore dei suoi sogni comodamente seduto sul divano di casa sua. Come dargli torto? Anthony, con i suoi panni di visconte, appare come un uomo tutto d’un pezzo ma, soprattutto dalla grande bellezza. Insomma, anche Signorini è stato sedotto dal fascino dell’attore.