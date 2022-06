Belen Rodriguez rimpiazzata dalla giovane e bellissima collega. Lo scoop

Sembra proprio che Belen Rodriguez sia stata già dimenticata e prontamente rimpiazzata con la nuova ragazza, giovane e bellissima.

Una delle donne dello spettacolo più influenti del nostro paese è senza ombra di dubbio Belen Rodriguez, la bellissima e talentuosa presentatrice e showgirl argentina non smette mai di far parlare di sé.

Oltre a essere molto impegnata nel suo lavoro, un aspetto che interessatissimo il pubblico è la sua turbolenta vita privata, ultimamente poi è davvero accerchiata dalle notizie e dalle indiscrezioni che continuano a uscire sul suo conto.

Proprio in queste ore è arrivata una notizia sconcertante, Belen Rodriguez è stata messa all’angolo, proprio lei è stata rimpiazzata con la collega molto famosa, sembra proprio che lui l’abbia ormai dimenticata per sempre e che non ci sia la possibilità di un ritorno.

C’è da dire che non solo Belen si trova al centro dell’attenzione mediatica, ma tutta la famiglia Rodriguez fa molto parlare di sé, come lei la sorella Cecilia è diventata estremamente popolare, ma adesso a monopolizzare l’attenzione troviamo anche papà Gustavo e Jeremias Rodriguez, diventati personaggi pubblici grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

I due hanno fatto molto parlare di loro, proprio perché personaggi seguitissimi e tra i preferiti, la famiglia Rodriguez abbiamo imparato essere un vero talento per tenerci sempre sulle spine con nuovi scoop, notizie clamorose e pettegolezzi.

In questo ultimo periodo però quella di cui si è parlato di più in assoluto è proprio Belen Rodriguez per la sua vita sentimentale, di recente infatti non si fa altro che parlare del ritorno di fiamma presunto, con il suo ex marito, il conduttore e ex ballerino del programma Amici Stefano De Martino.

Questo riavvicinamento però è avvenuto dopo che la Rodriguez ha chiuso un’altra storia davvero importante, quella con Antonino Spinalbese, con cui stava costruendo una famiglia e hanno avuto insieme una bellissima figlia, Luna Marì. Qualcosa però tra i due non ha funzionato e hanno deciso di allontanarsi prendendo strade diverse.

Adesso con il ritorno del suo ex Stefano De Martino, la bella argentina sembra aver trovato finalmente un po’ di pace e la felicità che tanto cercava, ma è arrivata una spiacevole notizia a scombussolare tutto. Dalle ultime notizie sembrerebbe proprio che la bella conduttrice delle iene sia stata sostituita irrevocabilmente, rimpiazzata proprio dalla famosa collega.

Belen Rodriguez rimpiazzata dalla collega famosa

Sembrerebbe proprio che la bella Belen sia stata rimpiazzata da un’altra donna, bellissima e giovanissima, si tratterebbe di Alessia Tedeschi, sarebbe lei la nuova fiamma del suo ex fidanzato Andrea Iannone, relazione storica e importante della conduttrice delle Iene durata circa un anno, i due si erano conosciuti quando Belen stava chiudendo la relazione con De Martino.

A darne notizia è stata la gossippara Deianira Marzano proprio attraverso il suo profilo Instagram, la stessa ha affermato di aver saputo che la Tedeschi si trovi in Svizzera proprio ospite di Iannone.

Uno scoop bello e buono, visto che proprio lo stesso Iannone aveva rivelato pochissimo tempo fa, propria ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, di essere felicemente single e di stare bene con se stesso in questo periodo, chissà se invece nel frattempo ha cambiato idea dopo aver incontrato la bella Alessia Tedeschi, modella e attrice italiana, ex fidanzata del calciatore del Napoli Zemaili e ex fiamma anche di Luigi Berlusconi.