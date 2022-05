Isola dei famosi a luci rosse, due naufraghi non resistono alla passione. Il video clamoroso

Sull’Isola dei Famosi 2022 un nuovo scandalo, i due naufraghi continuano un tira e molla in una relazione davvero turbolenta, ma la confessione a luci rosse non lascia dubbi.

All’Isola dei Famosi ormai lo abbiamo capito, può succedere davvero di tutto, nelle ultime settimane abbiamo assistito a terribili infortuni, eliminazioni, scandali e chi più ne ha più ne metta, ancora una volta i protagonisti in Honduras hanno fatto parlare di loro, ma in questa occasione la questione è molto più piccante. Sembrerebbe proprio che tra i due naufraghi, tra i più seguiti dagli spettatori, sia scoccata la scintilla e sia anche molto focosa.

I protagonisti della scandalosa situazione sono proprio Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger e proprio il fratello di Guendalina, durante la puntata, ha raccontato l’accaduto facendo una confessione che ha lasciato il pubblico ammutolito e sconcertato.

Il rapporto controverso tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger

Molti dei telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la complicità tra due dei naufraghi di questa edizione Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, nata fin proprio dal loro arrivo sull’isola più spiata d’Italia, questo però ovviamente non ha fatto mancare l’occasione per far nascere accese discussioni, tanto che tra i due sono scoppiate le prime liti.

Inizialmente a mandare su tutte le furie la bella Mercedesz è stata un’uscita di Tavassi, lo stesso ha confessato di essere in buoni rapporti con tutte le sue ex fidanzate, questa ammissione ha mandato su tutte le furie la giovane e da qui è partita una furente litigata.

Poi è stato il turno della gelosia di Tavassi, proprio con l’arrivo di un nuovo concorrente, Luca Daffrè, che sembra aver attirato in modo particolare l’attenzione di Mercedesz portando il fratello di Guendalina a reagire in modo molto nervoso alla situazione.

Lo stesso si è lasciato andare ad alcuni commenti con la sorella Guendalina e Carmen Di Pietro dicendo, “Ha trovato il rimpiazzo già, sono stato rimpiazzato subito. Era amore vero. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi”.

Questo atteggiamento sicuramente non ha lasciato scioccata la sorella del geloso naufrago, Guendalina che già dal primo momento aveva espresso le sue perplessità sulla giovane donna dicendo di non fidarsi perché la considera una persona poco trasparente e molto stratega.

La confessione piccante di Edoardo

Proprio recentemente Edoardo si è lasciato trasportare dal momento e ha fatto una confessione davvero a luci rosse, durante la puntata si è molto discusso del rapporto che c’è tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, la ragazza ha subito smentito il suo interesse verso Daffrè, così la padrona di casa, Ilary Blasi, ha chiesto maggiori spiegazioni riguardo alla relazione dei due e Tavassi ha fatto una confessione davvero scioccante in diretta, lo stesso ha detto, “Abbiamo fatto pace e poi abbiamo fatto sess0!” .

Una risposta che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e un leggero momenti di imbarazzo in studio anche tra gli opinionisti che non sapevano cosa dire… Sarà stato uno dei soliti scherzi di Edoardo? Vedremo.