Paolo Bonolis attacca duramente Luca Laurenti. Le parole sono al vetriolo, da non credere

Una situazione davvero incredibile tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis che perde letteralmente le staffe e aggredisce il collega.

Il duo Luca Laurenti e Paolo Bonolis è uno dei più amati della televisione italiana, ormai sono inseparabili, i loro programmi funzionano alla grande anche per la loro strepitosa complicità. Però a volte le cose non vanno esattamente come dovrebbero.

È proprio quello che è successo poco tempo fa durante una diretta in cui Paolo Bonolis ha perso letteralmente le staffe e Luca Laurenti è andato completamente nel pallone, non ne ha fatta una giusta, la gaffe è pesantissima.

La diretta è qualcosa che crea sempre un forte stato di tensione, proprio perché tutto può succedere, per questo non sono molti i conduttori televisivi capaci di mantenere le redini della situazione anche quando questa precipita rovinosamente, il livello di attenzione a tutti i dettagli che si deve mantenere è altissimo, ma questo non basta, bisogna avere anche quel guizzo in più, quella prontezza che a volte arriva solo da un naturale talento innato.

Sicuramente è anche una cosa che si impara nel tempo, soprattutto se da moltissimi anni si fa questo tipo di lavoro e si conducono programmi tra i più seguiti dal pubblico, tra i momenti di più alta tensione che ci sono stati negli anni si sono svolti nei game show, proprio perché in scena non ci sono solo professionisti del mestiere, ma anche concorrenti alla loro prima volta davanti alle telecamere e questo è davvero un salto nel vuoto, quel “tutto può succedere” di cui si parlava prima, sono proprio loro a essere i primi a creare degli imprevisti involontariamente.

Tra i migliori a dissimulare situazioni al limite del catastrofico sicuramente troviamo Paolo Bonolis, nella sua lunga carriera ha vissuto e visto davvero tantissime situazioni assurde, ormai riuscire a ripristinare il livello di normalità quando ci si ritrova nel multiverso della follia, per lui è quasi un gioco da ragazzi.

Nei momenti difficili riesce a mantenere un altissimo livello di freddezza, dove altri avrebbero potuto cedere ai nervi, questo sicuramente grazie anche alla sua lunga esperienza.

Inoltre Paolo, non solo deve tenere a bada i suoi numerosissimi concorrenti che nel tempo sono passati sotto le sue brame, ma con lui da sempre, anzi precisamente dal programma che per la prima volta li ha visti insieme “Tira e Molla”, c’è il co-conduttore per antonomasia Luca Laurenti, i due fanno davvero coppia fissa e le loro gag fanno impazzire il pubblico.

È anche vero che proprio la simpatia di Luca lo porta a essere una dei personaggi più amati dal pubblico, ma è una vera e propria mina vagante, la sua miglior caratteristica è proprio quella di saper improvvisare ed essere estremamente divertente in ogni occasione. Nonostante la loro affinità, però, può succedere che qualcosa vada letteralmente storto.

Luca Laurenti fa un pasticcio in diretta, che gaffe

Tra i programmi più seguiti della coppia Bonolis Laurenti, negli ultimi anni sicuramente spicca il gioco a quiz ‘Avanti un altro’, nonostante il loro essere estremamente affiatati, in un’occasione è stato proprio lo stesso Luca ad aver messo in seria difficoltà il collega Paolo Bonolis, questo per far capire quanto siano fragili gli equilibri in televisione, anche da chi non te lo aspetti può arrivarti la mazzata.

Durante il gioco finale di ‘Avanti un altro’, Paolo ha ceduto la parola a Luca nella lettura delle domande a doppia risposta, un gioco al fulmicotone che lascia sempre con il fiato sospeso, ci vogliono i nervi d’acciaio non solo per il concorrente ma anche per chi pone le domande, è tutto concitato e l’errore è dietro l’angolo.

Ed è proprio quello che è successo a Laurenti, preso dalla frenesia del gioco ha fatto un pasticcio colossale e ha sbagliato tutto nella lettura delle domande. Una situazione che ha fatto infuriare Bonolis che ha esordito con, “Qui ci stiamo giocando del denaro!”, spiegando la gravità della situazione.

Paolo a quel punto ha perso completamente le staffe con Laurenti e le sue parole seguenti sono state terribilmente taglienti, “Io non dico datemi una trasmissione dignitosa, ma almeno un collega dignitoso!”. Dopo lo sfogo di Bonilis su Laurenti si è tornato a un momento pacifico dove è scappata anche una risata riappacificatrice.