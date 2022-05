Brutte notizie al GF Vip 7. Abbandona il programma per sempre, potrebbe essere un problema

Arriva uno scoop davvero incredibile riguardo alla settima edizione del Grande fratello Vip, propri uno dei personaggi chiave della trasmissione abbandona il programma, potrebbe essere un disastro.

Il grande fratello Vip è uno dei programmi Mediaset che di più in assoluto cattura l’attenzione pubblica, questo non soltanto per i concorrenti che suscitano forte interesse tra gli spettatori, ma anche per tutto l’entourage che ci gira intorno, da chi presenta ai vari ospiti opinionisti, fondamentali per creare certe dinamiche che scatenano spesso interessanti intrighi, potendo tirare le fila dall’esterno.

Quindi il programma è sempre molto atteso, però sono arrivate alcune voci poco rassicuranti sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, alcune notizie non proprio buone stanno destabilizzando l’umore dei tanti proprio perché uno dei personaggi fondamentali del reality di Canale 5 ha deciso di dire addio alla trasmissione per sempre, qualcosa che potrebbe gettare nel baratro le sorti del programma. Si prevede un disastro. Ecco che cosa sta succedendo.

La drastica decisione, ecco chi abbandona il GF Vip 7

Sono già in ballo i preparativi per mettere insieme la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarà la numero 7, il famoso conduttore e direttore di Chi, Alfonso Signorini è già all’opera per sistemare gli ultimi dettagli per aprire le porte della casa più spiata d’Italia con la metà di settembre 2022.

Si sta selezionando il cast di personaggi che prenderanno parte alla nuova edizione e c’è molto fermento per scoprire i nomi, si parla di un cast d’eccezione che sarà capace di sorprendere ancora di più dei precedenti, chissà che cosa si inventeranno.

Nonostante queste notizie che rincuorano il pubblico e lo tengono incollato alle notizie per saperne di più, arrivano anche alcune cattive notizie, perché proprio un volto nuovo del programma ha dichiarato di abbandonare lo show, una decisione drastica che non sente repliche. Nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe successa questa cosa.

Chi abbandona il programma?

Proprio uno dei volti che più è stato apprezzato nell’edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa ha deciso di chiudere definitivamente la collaborazione con il programma Mediaset, si tratta proprio di Adriana Volpe e ha lasciato tutti sconcertati.

Adriana Volpe, proprio come Sonia Bruganelli ha dichiarato di abbandonare la trasmissione, negli ultimi mesi le ha dato molta più notorietà e successo di quello ottenuto negli ultimi anni, se non con la famosa lite con Magalli.

Mentre per Sonia Bruganelli non è stata una notizia sconvolgente, anche perché proprio la stessa in diverse interviste aveva per tempo confermato che la sua esperienza davanti alle telecamere sarebbe terminata con l’ultima puntata della sesta edizione del programma.

Infatti la moglie di Paolo Bonolis preferisce lavorare dietro le telecamere proprio perché davanti ai riflettori non si sente particolarmente a suo agio, quindi tornerà a fare quello che faceva prima, ovvero produttrice e scrittrice.

Quello che invece ha spiazzato davvero tutti è stato l’annuncio dell’abbandono di Adriana Volpe, una cosa decisamente inaspettata. A far trapelare la notizia è Dagospia che scrive, “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Non solo Dagospia riporta lo scoop, ma lancia anche una pesante frecciatina alle due opinioniste che secondo il parere di molti non sarebbero state all’altezza del loro compito.

A questo punto, oltre al nuovo cast della settima edizione de Grande Fratello Vip, siamo anche curiosi di sapere chi saranno i nuovi opinionisti e se davvero questo livello verrà alzato. C’è anche da dire che la Volpe non ha ancora confermato questa notizia, quindi si aspettano conferme e novità.