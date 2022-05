Albano terribile tradimento a Loredana Lecciso: ecco cosa sappiamo

Albano e Loredana Lecciso, una storia molto travagliata, un amore incredibile e molto discusso che tra diversi tira e molla è andato avanti per anni. Tuttavia di recente è venuto a galla un triste retroscena, il tradimento.

Nell’ultimo periodo sembra che Loredana Lecciso sia su tutte le furie. Il motivo? Sembra che tutto questo sia dovuto a un tradimento di Albano con una donna tra le più famose. Ma cosa è successo alla coppia? Veramente si è arrivati a tanto? Ne ha parlato molto anche il sito piudonna.

Sembra che, con ogni probabilità tra Albano e una delle donne più importanti della sua vita ci sia stato qualcosa. Una notte di passione avvenuta non molto tempo fa. Il tutto è da riportare a seguito della partecipazione del cantante al Festival di Sanremo del 2021. All’epoca pare che, alcuni, abbiano addirittura avvistato la donna nello stesso hotel in cui alloggiava Albano.

Si è parlato di una situazione molto burrascosa, un qualcosa che ha portato il cantante ad allontanarsi dalla Tenuta di Cellino San Marco. Il tutto sarebbe avvenuto a seguito di una furiosa lite con Loredana Lecciso.

La verità tra Albano e Loredana Lecciso. È tradimento?

I rumors sulla vicenda non si fermano qui, infatti, c’è chi addirittura ha parlato del fatto che i due presunti amanti stavano dividendo la stessa camera. Queste informazioni però non sono mai state confermate davvero e anzi, la diretta interessata, la stessa Romina Power per la precisione, ha più volte dichiarato che tra lei e Albano c’è solo un bellissimo rapporto di amicizia.

Le cose però sembrano essere andate sempre peggio, dopo che Romina Power ha voluto dedicare alcune righe all’ex marito in occasione del suo compleanno. Un qualcosa che Albano però non ha voluto leggere ad alta voce durante la sua ospitata a Domenica In. A questo punto la domanda che tutti si pongono è se, tra i due, ci sia stato o meno qualcosa durante quella famosa notte dopo il Festival di Sanremo.

Romina ha sempre detto di non essere intenzionata in nessun modo a riallacciare il rapporto con Albano. Allo stesso tempo, il cantante ex marito di Romina ha dichiarato di vedere nell’ex moglie una sorella. Chissà se questa dichiarazione può essere sufficiente per tranquillizzare Loredana Lecciso.

La relazione tra Albano e Romina non è mai stata del tutto equilibrata e chiara, in quanto non molto tempo fa Albano aveva addirittura dichiarato che non avrebbe mai smesso di amare l’ex moglie. In poche parole, sembra che i due abbiano ancora molte cose da chiarire. Una situazione che, sicuramente, porta molto spesso Loredana a perdere il controllo.

Loredana sembra stanca di questa situazione, tanto da aver portato Albano di fronte a un ultimatum. Stare con lei o continuare a frequentare l’ex moglie. La cosa non è passata inosservata agli occhi di Romina, che ha scelto di mettersi in contatto con Albano. Il tutto per cercare di fargli capire che, il comportamento della compagna, è esagerato.

Tutto ciò ha spinto addirittura Romina Power a festeggiare il suo ultimo compleanno senza la presenza dell’ex marito Albano. Ma soltanto con le figlie. Una situazione abbastanza complessa che, per il momento, lascia numerosi punti interrogativi e pochissime risposte.