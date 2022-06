Manuel Bortuzzo ha detto definitivamente basta. Una scelta drastica che sconvolge

Proprio Manuel Bortuzzo ha deciso di mettere la parola fine alla questione con una scelta decisamente drastica che ha rattristato i suoi fan.

Dalla sua partecipazione all’ultima edizione del grande fratello Vip Manuel Bortuzzo non ha più avuto un attimo di tregua, da allora è sempre stato al centro dell’opinione pubblica, sia dentro la casa, per la sua chiacchieratissima storia d’amore con la principessa Lulù, sia una volta uscita dalle mura più spiate d’Italia proprio per la ragione opposta.

La rottura con la giovane che ha fatto moltissimo parlare, alzando numerose discussioni e polemiche. Inoltre sembrerebbe proprio che Manuel abbia preso un’altra drastica decisione nelle ultime ore, questa forse proprio a tutela della sua privacy.

Dalla sua uscita dalla casa del GF Vip per Manuel è sempre stato un ciclone, si è ritrovato quotidianamente sulle prime pagine di tutti i tabloid che hanno iniziato a speculare e ipotizzare sulle ragioni del suo allontanamento dalla ex fidanzata, su di lui sono girate immagini, scatti rubati che lo vedevano con altre ragazze, polemiche rispetto alla sua partecipazione a programmi televisivi, affermazioni che lo hanno portato a essere additato.

Insomma la sua vita privata è stata completamente portata alla ribalta sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Così proprio il giovane nuotatore ha fatto un drastico cambiamento di recente che forse, nonostante sia risolutivo, potrebbe rattristare moltissimi suoi fan.

Manuel Bortuzzo ha detto basta definitivamente

Quello che è successo nell’ultimo periodo a Manuel Bortuzzo non è proprio facile da gestire, partendo dalla rottura pubblica con la gieffina Lulù, poi c’è stato ilm omento dell’ospitata a Verissimo in cui il giovane ha deciso di raccontare come fossero andate le cose facendo nascere terribili polemiche, in seguito lo scandalo con Mara Venier, che pare non lo abbia più invitato a Domenica In per il lancio del film sul racconto della sua vita, poi è arrivato il turno di Alfonso Signorini che ha lanciato accuse pesanti, dicendo del giovane, “la fama bisogna saperla gestire”.

Dopo tutta questa esposizione il giovane atleta si è trovato ad essere davvero stanco di leggere commenti, frasi, vedere foto e ricostruzioni riguardo alla sua vita privata, così ha preso una drastica decisione e ha detto basta, questo con grande dispiacere di chi lo segue con affetto.

Il clamoroso gesto di Manuel Bortuzzo

Sicuramente al giorno d’oggi l’esposizione mediatica viene raddoppiata dai social che permettono agli utenti non solo di avere molti più contenuti a disposizione dove sbirciare, ma di essere anche parte attiva in alcune narrazioni che, talvolta, dovrebbero essere riservate alla vita privata delle persone dello spettacolo, così proprio Manuel ha deciso di fare un gesto drastico per evitare di essere sempre sotto attacco dal popolo del web.

Quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, basta andare sul suo profilo Insagram per notare che il giovane ha deciso di limitare i commenti ai suoi post così da non poter dare modo agli utenti di sfogarsi facendo commenti troppo spesso inopportuni e fuori luogo senza considerare che dall’altra parte dello schermo c’è una persona e non una macchina senza cuore.

Certamente la sua è stata una scelta drastica, ma dettata anche dalla necessità di ritrovare un po’ di pace e serenità nella sua vita. Questo perché, per quanto sia un personaggio ormai pubblico, questo non toglie che abbia diritto ad avere uno spazio per la sua privacy e che, nonostante tutto, nessuno dovrebbe mai permettersi di attaccare un personaggio pubblico soltanto perché ha deciso di esporsi.