Nadia Rinaldi, avete mai visto suo figlio? Anche lui è famosissimo

L’attrice romana, Nadia Rinaldi, ha un figlio giovanissimo e molto famoso: vi raccontiamo perché è così conosciuto.

Nadia Rinaldi è un’attrice romana nota per aver preso parte negli anni a diversi film comici. I suoi esordi però sono stati in teatro nel 1988 nello spettacolo diretto da Gigi Proietti Liolà. Nei primi anni Novanta, invece, ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema recitando al fianco di attori famosissimi.

Negli anni 2000 ha poi fatto delle incursioni in televisione partecipando a diversi reality show: nel 2004 ha partecipato a La Talpa, nel 2013 a Jump! Stasera mi tuffo e nel 2018 all’ Isola dei Famosi. Nadia ha due figli nati da relazioni diverse. Il primo, Riccardo, è nato nel 2000 dalla relazione con il regista Mauro Mandolini.

La secondogenita, Francesca, è nata nel 2008 e suo padre è il pittore Francesco Toraldo. Nadia e Francesco, dopo essersi sposati nel 2010, hanno divorziato nel 2012 e l’attrice ha più volte rimarcato la poca presenza del padre nella vita della bambina.

In un’intervista di qualche anno fa, ai microfoni del programma Storie Italiane, Nadia ha raccontato quanto segue: “Riccardo è nato in una situazione in cui non c’era più una relazione, un matrimonio. È cresciuto con la mamma ma ha continuato a vedere il papà. Il problema ce l’ho con la bimba, Francesca, che ho avuto da un uomo che ho sposato. Ci siamo separati da tempo, ma non si arriva ad un accordo”.

Chi è Riccardo Mandolini

Riccardo è un ragazzo già piuttosto conosciuto dal pubblico grazie alla sua partecipazione alla serie tv Baby la serie televisiva di successo di Netflix. Il ragazzo, infatti, ha scelto seguire le orme delle madre e ha intrapreso la carriera nel mondo della recitazione.

Classe 2000, prima di raggiungere la notorietà in questi anni, aveva già esordito nel cinema. Nel 2016 ha preso parte al film Al Posto tuo diretto da Max Croci. Di recente, invece, ha recitato anche in Bentornato Papà e Mia.

Riccardo, nel 2020, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di velvetmag.it e senza giri di parole ha dichiarato come il lavoro dei suoi genitori sia stato determinante per far si che anche lui si innamorasse del mondo dello spettacolo.

Queste le sue parole: “Ovviamente ha influito molto. Banalmente se non avessi avuto modo di conoscere questo mondo grazie ai miei genitori, forse non avrei avuto neanche la possibilità di innamorarmi così tanto di questo mestiere. Poi, ovviamente, più sei dentro alle situazioni, più hai modo di conoscerle. Non mi aspettavo tutto questo successo però, è stato un ciclone”.

Riccardo nel corso della sua breve carriera ha dimostrato di essere un talento nella recitazione e di voler proseguire in questa strada dove evidentemente si sente a suo agio.