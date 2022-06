Dramma per Barbara Palombelli, suo figlio una vittima. Cuore in mille pezzi

Dal 2013, la presentatrice è al timone del noto programma di Rete 4, Forum oltre il programma Stasera Italia condotto dal 2018. Come tutti sanno Barbara Palombelli è legata a Francesco Rutelli e, purtroppo anche lei ha dovuto far fronte ad un triste dramma.

Giovanissima, si è dedicata allo studio e si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale. La carriera di Barbara Palombelli è iniziata a Radio 2, nella redazione della rubrica Sala F fino al 1979, quando è entrata a L’Europeo diretto da Mario Pirani.

Dopo aver dedicato la sua carriera all’interesse pubblico, è diventata una giornalista parlamentare e dal 1984 al 1987 ha collaborato con Il Giornale diretto da Indro Montanelli, proseguendo in qualità di direttore della rivista Panorama.

Per l’azienda Rai, invece, ha realizzato più di venti interviste per la nota trasmissione Domenica In, conducendo il programma Samarcarda e, a seguire Se telefonando, la rubrica quotidiana di Radio 2. All’inizio del nuovo millennio, invece, la donna da voce e vita rubrica quotidiana di radio2 dal titolo Apparecchiando.

Dal 2013 conduce la trasmissione Forum e Lo Sportello di Forum, rispettivamente su Canale 5 e Rete 4, una trasmissione che le ha dato tanto e ha dato tanto anche gli spettatori che seguono lo show.

In una intervista a Le Belve, la donna ha dichiarato di essere stata vittima di molestie quando era ragazza ma di non aver mai denunciato poiché non si è sentita di fare nomi, ha poi confessato nel dettaglio: “No no. È parte della mia vita privata. Mi piace che ci siano persone che denunciano, però andrebbero fatte non entro i sei mesi che dice la legge, ma entro un mese”.

Barbara è sposata con Francesco Rutelli e insieme hanno quattro figli, Giorgio e altri tre che sono stati adottati tra cui Francisco, un ragazzo di colore che ha voluto presenziare e parlare in una delle puntate di Stasera Italia nel 2018.

Il dramma vissuto di Barbara Palombelli e suo figlio

Durante la puntata di Stasera Italia, show condotto dalla stessa Barbara Palombelli, mentre si parlava del decreto sicurezza, la donna ha esordito con un amaro commento circa il fatto che alcune persone guardavano suo figlio Francisco in maniera diversa dalle altre soprattutto in metro.

La donna, ha sottolineato di avere il cuore letteralmente spezzato per quanto raccontato da suo figlio, poiché ha cresciuto suo figlio con sani e saldi principi.

In studio tra tanti colleghi c’era Rita dalla Chiesa che ha sostenuto la collega, raccontando di avere un nipotino di origine cubana per il quale temeva una forma di razzismo a scuola.

Purtroppo ancora oggi si sente parlare di discriminazione in diverse forme e nessuno è mai davvero immune dal razzismo, malgrado le discussioni, le parole e le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle certe esperienze.