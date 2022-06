Caterina Balivo: stavolta è successo davvero. Annuncio improvviso

Caterina Balivo è la conduttrice di origini campane, precisamente di Aversa ed è una delle presentatrici migliori e più amate della televisione. Con i suoi programmi ha tenuto compagnia a milioni di italiani per molto tempo conducendo trasmissioni molto seguite come Vieni da me, Detto Fatto, Festa Italiana e molti altri ancora.

Caterina è sposata con Guido Maria Brera, l’imprenditore autore del best-seller di Diavoli, il libro da cui è stata tratta l’omonima serie tv con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Insieme, Caterina e Guido hanno due figli: Guido Alberto e Cora.

La conduttrice, come molte altri volti noti della tv, ha iniziato la sua carriera partecipando a Miss Italia e classificandosi terza in gara. Caterina Balivo è da sempre legata alla sua terra di origine, è nata a Napoli, ma è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta.

Da un po’ di tempo non la si vede in televisione anche se nella stagione scorsa ha preso parte alle riprese di alcuni programmi televisivi, come ad esempio quello condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato dove ha ricoperto un ruolo all’interno della giuria, mettendo in campo una buona conoscenza della materia oltre alla sua consueta simpatia.

Di recente una delle notizie che la riguardano verrebbe da un giornalista di Dagospia che avrebbe scritto, sulla base di recenti ipotesi che Caterina potrebbe partecipare anche a Ballando con le stelle. La notizia è stata però smentita dalla diretta interessata con una breve comunicazione.

Il pubblico affezionato a Caterina Balivo tuttavia, non si accontenta più di vederla ospite o giudice di alcuni programmi. I suoi fans infatti, vorrebbero assistere alle riprese di una trasmissione condotta da lei, dove potrebbe essere libera di esprimere il suo talento nella professione che svolge con successo da molti anni.

Dopo l’addio alla Rai arriva l’annuncio

Per alcuni anni Caterina Balivo ha condotto Detto fatto, e in seguito è stata al timone della trasmissione Vieni da me. In seguito però, Caterina ha preso la decisione di allentare la presa dalla tv, dando l’addio al suo programma. Oggi però, a distanza di quasi due anni, la bellissima napoletana ha annunciato una comunicazione che i suoi followers attendevano con impazienza.

Caterina Balivo infatti, è pronta finalmente a tornare sul piccolo schermo con un format da lei presentato, ma stavolta non sulla rete ammiraglia, la Rai. “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace. E allora… prossimamente ci vedremo in prima serata con ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ su Tv8″.

In un secondo momento la presentatrice ha specificato meglio in cosa consiste il programma: “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”, ha concluso Caterina con un pizzico di ironia che la contraddistingue.

Per i telespettatori è una gioia immensa, come si nota chiaramente dalla valanga di messaggi social pervenuti all’indirizzo della famosa conduttrice. Lei stessa ha parlato di “prossimamente”, quindi la data esatta è ancora difficile da ipotizzare, ma senz’altro nei giorni a venire verranno comunicati ulteriori dettagli.