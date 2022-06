Questa volta il colpo alla Regina è troppo pesante. Conseguenze potenzialmente drammatiche

Dalla Royal Family arrivano notizie davvero terribili, un durissimo colpo per la regina Elisabetta II che da una situazione del genere è difficile immagine come ne potrebbe uscire.

Si stanno celebrando i festeggiamenti per il Giubileo della regina Elisabetta, ma nonostante il momento festoso, ancora una volta la famiglia reale inglese si ritrova a dover affrontare una situazione drammatica dove è proprio sua maestà a essere particolarmente sconvolta. Questa situazione davvero terribile è dovuta a una decisione presa che nessuno si sarebbe mai aspettato, mandando in crisi molte persone.

Quello che arriva da palazzo è una notizia che ha lasciato tutti interdetti, già in passato abbiamo dovuto assistere a una situazione analoga, ovvero quando il nipote pupillo della regina Elisabetta II ha deciso di abbandonare la famiglia e tutti i suoi doveri per trasferirsi con la moglie Meghan Markle e i figli in America, questo dovendo fare una scelta drastica per la sua vita che ha condizionato radicalmente la Royal Family.

Non solo per il doloroso allontanamento, che ha visto per un lungo periodo il padre Carlo e il fratello William non parlarsi, ma anche per il dolore della regina di avere un nipote e dei nipotini così lontani in un periodo della sua vita molto particolare. Nonostante gli ultimi riavvicinamenti, ormai la rottura è netta e nessuno si aspetta che le cose tra loro possano mai tornare alla normalità. Questa medesima scelta è stata presa anche da un altro noto membro della famiglia reale, lasciando tutti senza parole. Ecco che cosa è successo.

Un altro membro della Royal family lascia Buckingham Palace

Una delle ultime notizie che ha maggiormente creato stupore e trambusto è proprio che pare che un altro membro noto della monarchia inglese abbia deciso di allontanarsi dalla famiglia reale, uno scoop che ha lasciato davvero tutti senza parole soprattutto perché l’informazione è arrivata direttamente da Buckingham Palace, qualcosa che potrebbe far tremare la famiglia.

Sembrerebbe infatti che a seguire le orme del principe Harry sia proprio il fratello, il principe William, questo è quello che si legge su lettoquotidiano, qualcosa che lascia un certo sconcerto proprio per la figura che ha assunto in questi ultimi anni.

Quello che è trapelato è che proprio il nipote della regina Elisabetta, nonché marito di Kate Middleton, abbia preso una decisone forte, ovvero di lasciare il regno, questo ovviamente per dei motivi ben preciso, pare proprio che al principe William siano stati affidati troppi incarichi ufficiali e di rilevante importanza, il motivo che lo ha portato a fare una scelta del genere sembra essere una cocente delusione.

Fonti vicine raccontano che si tratta di qualcosa che l’uomo si porta dentro da moltissimo tempo, anche se ha sempre cercato di far trasparire il suo lato più affidabile.

A parlare è stato proprio un amico del principe William che dice, “Kate e William vogliono cercare di modernizzare la monarchia, di evitare inchini in pubblico per essere più accessibili, meno formali, meno soffocanti. Eppure il Duca di Cambridge continua a scontrarsi con un muro di ingratitudine, odio e parolacce…”.

Sono parole forti che fanno riflettere su quello che noi non vediamo da quei sorrisi sempre smaglianti che i reali mostrano nelle apparizioni pubbliche ma che, in diverse occasioni nel passato, si sono dimostrati una facciata atta a nascondere delle forti delusioni e ferite interiori, questo tipo di atteggiamento verso William ha portato lo stesso a considerarsi, in diverse occasioni, non all’altezza del ruolo che ricopre.

Se la notizia del suo allontanamento da Palazzo dovesse essere confermata sarebbe davvero uno sconvolgimento difficile da superare, arriverebbe un vero e proprio tornato da cui non si sa come ne potrebbe uscire la monarchia inglese.