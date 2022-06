Checco Zalone, che lavoro faceva il comico prima di sfondare nel cinema?

Nel 2020 per la prima volta alla regia, Checco Zalone si è anche cimentato nella regia raggiungendo come sempre incassi da record e aggiudicandosi il David di Donatello per la migliore colonna sonora superando Laura Pausini : “Se sapevo venivo, qui dormono tutti.. Amore ho vinto!“.

Sin dalla sua adolescenza era molto appassionato di videogiochi e trascorreva gran parte dei pomeriggi in casa, cominciò a dedicare la sua vita alla musica appassionandosi alla musica jazz e fece le sue prime apparizioni in Tv in uno dei programmi trasmesso su Telenorba con la regia di Gennaro Nunziante, dal nome Sottanos , approdando nel 2005 a Zelig Circus dove fece il suo esordio con l’imitazione di Carmen Consoli a cui fecero seguito tanti altri che hanno divertito moltissimo il pubblico.

Il successo di Checco Zalone è stato confermato dalla vittoria del David di Donatello come migliore colonna sonora del suo film da regista oltre che da attore “Tolo Tolo”. Lo pseudonimo del suo nome d’arte deriva da quello che in dialetto barese significa cozzalo che significa grezzo, tamarro.

Tutti lo conoscono come Checco Zalone, originario di Bari che con i suoi film che hanno fatto divertire moltissimi spettatori ha incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia. Ma qual era il suo lavoro prima di essere travolto dal successo?

In un’intervista ha fatto sapere che come tanti anche lui ha sognato il posto fisso: “Anch’io lo sognavo, perché i miei genitori, sin da quando ero bambino, speravano che una volta adulto anch’io potessi conquistarne uno, e sono rimasto di quest’idea fino a dieci anni fa. Ho tentato persino un concorso in Polizia, ma non andò bene.

Poi prosegue, “Mia zia, che lavora proprio in Polizia, ci teneva tanto e così provai a diventare vice-ispettore ma poi fui scartato alla prova dei quiz. Evidentemente non era quello il mio destino. A Capurso, il paese in Puglia dove sono nato, così come a Bari e a Milano, il mito del posto fisso c’è ancora, perché ritrovarsi con lo stipendio alla fine del mese è sinonimo di sicurezza. Altrimenti, per sfondare è necessario avere talento ed esserne consapevoli. Soltanto in questo modo si riesce a mettere a frutto tutto“.