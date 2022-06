Terence Hill, la tragedia che ha spezzato la sua vita per sempre

Terence Hill ha dovuto affrontare nella sua vita un dolore di quelli che non si dimenticano e che si portano dietro per tutta la vita. Per l’attore è stata una vera tragedia.

Per Terence Hill , attore amatissimo dal grande pubblico sia cinematografico che televisivo è arrivata la fine di una delle parentesi più belle in assoluto della sua carriera. Proprio quest’anno infatti ha detto addio a Don Matteo , serie tv in cui ha recitato per tredici stagioni. Il suo posto, com’è noto, è stato preso da Don Massimo , nuovo parroco giunto nella cittadina umbra in cui si svolge la serie interpretato da Raoul Bova.

Terence Hill, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha confessato di non essersi pentito affatto della sua decisione di lasciare “Don Matteo”. Queste sono state le sue parole: “Assolutamente no. E a distanza di cinque mesi posso dire che è stata la scelta giusta anche perché al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così. E, poi, il produttore Luca Bernabei ha trovato Raoul Bova: penso sia l’attore migliore che abbiamo in Italia”.

Terence Hill, il lutto che gli ha cambiato la vita

Terence Hill è di sicuro una attore che ha fatto storia, non solo nel mondo della televisione con Don Matteo, ma innanzitutto al cinema con film iconici interpretati al fianco dell’amico e collega Bud Spencer come, il più importante fra tutti Lo chiamavano Trinità. I due hanno costruito un sodalizio cinematografico tra i più vincenti della storia. Lo stesso discorso vale per la loro amicizia, consolidata sempre di più con il passare degli anni recitando insieme in decine di film come Altrimenti ci arrabbiamo, Chi trova un amico trova un tesoro e molti altri.

Bud Spencer ci ha lasciati non molti anni fa e la sua morte ha lasciato un vuoto nell’anima di Terence, il quale però in passato ha pianto per una tragedia ancora più grande. Nel 1967 si è sposato con Lori Zwicklbauer, dalla quale ha avuto il suo primo figlio Jess, venuto al mondo due anni dopo il matrimonio tra i due. Successivamente invece, la coppia ha deciso di adottare un altro figlio, il cui nome corrispondeva a quello di Ross.

Purtroppo quest’ultimo, è venuto tragicamente a mancare nel 1990. Il ragazzo infatti, è rimasto vittima di un atroce incidente stradale nel Massachusetts. Per l’ex protagonista di Don Matteo è stato uno strazio difficile da sopportare, al punto che per un periodo ha pensato di farla finita con il cinema. Con grande gioia dei suoi fans tuttavia, con il passare del tempo Terence è riuscito a ricucire almeno parzialmente la ferita che si portava dentro, riprendendo in mano una vita che sembrava ormai del tutto spezzata.