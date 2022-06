Uomini e Donne, l’ex tronista confessa tutto, il video è struggente

Uno dei momenti più toccanti di Uomini e Donne è stata proprio la scelta di una delle troniste, questo ha portato a conseguenze incredibili e adesso lei ha deciso di confessare tutto.

Durante la trasmissione Uomini e Donne, in onda tutti i giorni su Canale 5, può davvero succedere di tutto ed è proprio questo aspetto che tiene incollati milioni di telespettatori da anni, ci si emoziona, ci si arrabbia, ci si commuove, si entra in empatia con i protagonisti che decidono di raccontarsi attraverso le loro storie d’amore o per le delusioni derivanti da esso.

Il programma nasce proprio dall’idea di far incontrare persone che possano trovare aspetti in comune tra di loro e magari costruire una bella relazione attraverso l’approfondita conoscenza gli uni degli altri, questo ovviamente crea delle dinamiche interessanti che aiutano a comprendere meglio come ci si interfaccia e come si sviluppano le relazioni umane, un bell’esercizio sociale.

Spesso infatti capita che tra le persone non ci sia nessun tipo di chimica, innescando polemiche e discussioni, anch’esse capaci di raccontare molto delle persone interessate, rivelando le personalità che spesso rimangono nascoste ad un primo impatto.

I protagonisti di questa storia hanno fatto davvero molto parlare di loro fin da subito, tra i due la scintilla è scoccata, proprio lei, la tronista, ha scelto lui dopo un lungo percorso, anche se una volta usciti dalla trasmissione la loro relazione ha preso una direzione inaspettata.

Questo forse dovuto anche al fatto che dopo la scelta non ci sono più le telecamere fisse sulla coppia e quindi questa si trova a dover affrontare la realtà della vita fuori dal contesto televisivo, in alcuni casi può essere il momento decisivo per capire se la storia può andare davvero avanti oppure no.

Proprio lei ha deciso di condividere tutti i dettagli di quello che è successo dopo la scelta finale per raccontare com’è realmente andata nel tempo.

La tronista racconta tutto e sono fiumi di lacrime

Quando la tronista decise di condividere con il pubblico di Uomini e Donne la sua scelta definitiva ci fu un tripudio di applausi, lo studio era in delirio e la gioia era palpabile, lei aveva scelto proprio il suo lui, da quel fatidico momento sono ormai passati ben cinque anni di vita e dalla loro storia d’amore sono arrivati due figli.

Nonostante tutto sembrasse perfetto, non sono mancati i momenti di difficoltà in cui i due hanno vissuto alti e bassi, d’altro canto non stiamo parlando di un film, le persone che decidono di partecipare a Uomini e Donne sono vere e le questioni che li riguardano rispecchiano la vita reale, per questo le persone si sentono molti vicine a queste vicende, perché rappresentano la vita comune della gente.

Infatti, proprio tra i due si era parlato di una profonda crisi di qualche tempo, da cui erano arrivate anche delle ricostruzioni per capire cosa fosse successo. A questo proposito proprio lei ha deciso di raccontare tutto l’accaduto a cuore aperto attraverso il suo profilo Instagram, la confessione ha fatto commuovere i suoi follower.

La confessione inaspettata

La ex tronista si lascia andare a un pensiero struggente e le sue parole arrivano dritte al cuore, “Nessuno mi raccontò allora che sarebbe stato anche tanto difficile, che alle volte mi sarebbe venuta voglia di mollare”, è proprio Rosa Perrotta che ha deciso di condividere una dedica sentita a Pietro Tartaglione proprio nel loro quinto anniversario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@rosaperrotta__)

Quelle che erano voci su una possibile rottura, probabilmente si riferivano a un periodo difficile che la coppia stava passando, come succede in più di un’occasione nella vita di tutti, ma questo messaggio dimostra come la scelta della donna nel dating show di Maria De Filippi sia stata quella giusta.

La chiusa infatti recita, “il meglio deve ancora venire”, il tutto corredato da un video emozionale del momento fatidico che ha dato il via alla loro meravigliosa storia d’amore.